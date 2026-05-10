T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Hüseyin Delice aleyhine Mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının yapılan tensibi sırasında verilen ara kararı gereğince:

Davacı idare tarafından dava konusu Erzurum ili Yakutiye ilçesi Dervişağa mahallesi 14733 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına karar verilmiş olup, Mahkememizin 2026/121 Esas numaralı dosyasında kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen sınırlar içerisinde kalması nedeniyle kamulaştırmasına karar verildiği, bunun üzerine dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca kıymet takdir komisyonu oluşturularak aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti yapıldığı, davalılar ile anlaşma sağlanamadığından dava açma gereği doğduğu mahkememiz dosyasının ilk celsesinin 18/06/2026 günü saat:11:50'a bırakıldığı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak dava da husumetin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbankası Erzurum Şubesi Müdürlüklerinden birine yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

24.04.2026