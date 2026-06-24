T.C. ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sırasında verilen duruşma ara kararı uyarınca; dava konusu; Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Eski Türbe Yolu üzerinde bulunan 1263 ada 3 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden davalı eşref KÜLLEBİ ( 28687618332)'ye mahkememizce yapılan araştırmalar sonunda tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen davalıya ilanen tebligat yolu ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen davalının bu dava ile ilgili ibraz etmek istediği belgeleri duruşmanın atılı bulunduğu 08/07/2026 günü saat: 10:10'a kadar göndermesi veya duruşmaya getirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği veya bir vekil tarafından kendisini temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma gün ve saati ile Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca adı geçene ilanen tebliğ olunur.