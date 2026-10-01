T.C. ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;

Mahkememizin 2026/7 Tereke sayılı dosyasında, Müteveffa Habibe İPEK (T.C.:38794282272) adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Habibe İPEK (T.C.:38794282272)'in varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini duruşmanın bırakıldığı 02/12/2026 tarihinden önce mahkememize ibraz etmeleri ihtar ve tebliğ olunur.