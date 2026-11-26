Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılaması sırasında verilen duruşma ara kararı uyarınca; dava konusu; Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, İstasyon Mah., 34 Ada, 12 Parsel ve 32 Ada, 411 parsel taşınmaz maliklerinden davalı Yıldız YALÇIN (43327129528)'e mahkememizce yapılan araştırmalar sonunda tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen davalıya ilanen tebligat yolu ile dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen davalının bu dava ile ilgili ibraz etmek istediği belgeleri duruşmanın atılı bulunduğu 16/12/2026 günü saat: 09:10'a kadar göndermesi veya duruşmaya getirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği veya bir vekil tarafından kendisini temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma gün ve saati ile Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca adı geçene ilanen tebliğ olunur.