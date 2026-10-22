T.C. ERZURUM 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu taşınmaz Erzurum İli Palandöken İlçesi Teke Deresi Mahallesi ile Börekli Mahallesi arasında kadastro harici bırakılan alan olup, güneyinde Erzurum’dan Çat İlçesine giden ana yol, doğusunda Börekli Mahallesi 13029 ada 3 parsel ve 13030 ada 7, 8, 9, 11 ve 3 nolu parseller, Kuzeyinde devam eden kadastro harici alan, batısında ise Teke Deresi Mahallesi 12997 ada 8, 7, 6 ve 3 nolu parsellerle çevrili ve dava konusu taşınmaz yaklaşık 49 dönüm olup çayır vasfında olduğu, bu taşınmazın 80 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılasız olarak davacının murisi ve davacı tarafından kullanıldığı, arazinin belediye, hazine yada üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, zilyetlikle iktisap koşullarının gerçekleşmediği hususunda itirazda bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/255 Esas sayılı dosyasına başvurmaları TMK'nun 713/5 - 6 maddeleri gereğince ilan olunur.