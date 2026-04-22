T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
2025/15774 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15774 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, OSMAN BEKTAŞ Mahalle/Köy, HANIMLAR KEHRİZİ Mevkii, 6082 Ada, 1 Parsel, B Blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.
Adresi : Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 1. Kış Turizim Sokak Tema Villaları B Blok No: 11 de Bulunan Bağımsız Bölümdür.
İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-27028 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.
Kıymeti : 11.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 04/01/2017 tarih ve 62 yevmiye numaralı "Yönetim Planı:04/01/2017" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:35
17/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.