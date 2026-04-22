T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15774 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, OSMAN BEKTAŞ Mahalle/Köy, HANIMLAR KEHRİZİ Mevkii, 6082 Ada, 1 Parsel, B Blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunusemre Mahallesi 1. Kış Turizim Sokak Tema Villaları B Blok No: 11 de Bulunan Bağımsız Bölümdür.

İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-27028 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 04/01/2017 tarih ve 62 yevmiye numaralı "Yönetim Planı:04/01/2017" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:35

17/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.