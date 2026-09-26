T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Yakutiye İlçe, GEZ Mahalle/Köy, 268 Ada, 57 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Lala Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Cad. No:15B Zemin Kat No:1 dedir.

İmar Durumu : Yakutiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-42284874-115.01.06-60794 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 44.363.053,39 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 10/12/2010 tarih ve 8758 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 10/12/2010" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:10

25/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.