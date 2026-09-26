T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
2025/2363 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum İl, Yakutiye İlçe, GEZ Mahalle/Köy, 268 Ada, 57 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.
Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Lala Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Cad. No:15B Zemin Kat No:1 dedir.
İmar Durumu : Yakutiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-42284874-115.01.06-60794 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.
Kıymeti : 44.363.053,39 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 10/12/2010 tarih ve 8758 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 10/12/2010" ibareli Beyan bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:10
25/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.