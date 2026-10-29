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T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

30-10-2026 00.00
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T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

2026/19652 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19652 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum il, Palandöken ilçe, Osmangazi mahalle, Harput Şosesi mevkii, 219 ada, 31 parsel, A blok, 6.kat, 21 nolu bağımsız bölüm.

Adresi : Hüseyin Avni Ulaş mahallesi, Şehit Polis Murat Ellik bulvarı, Dış Kapı no: 10/1, A blok, 6. kat, İç Kapı no: 21, Buhara Konutları, Palandöken / Erzurum

Yüzölçümü : 3.630,96m²

Arsa Payı : 56/3630

İmar Durumu : E=2,50, Yençok=10 Kat yapılaşma koşullarına tabi Ticaret+Konut alanında

Kıymeti : 5.109.150,00TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaytında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:05

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02581869