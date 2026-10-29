T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19652 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum il, Palandöken ilçe, Osmangazi mahalle, Harput Şosesi mevkii, 219 ada, 31 parsel, A blok, 6.kat, 21 nolu bağımsız bölüm.

Adresi : Hüseyin Avni Ulaş mahallesi, Şehit Polis Murat Ellik bulvarı, Dış Kapı no: 10/1, A blok, 6. kat, İç Kapı no: 21, Buhara Konutları, Palandöken / Erzurum

Yüzölçümü : 3.630,96m²

Arsa Payı : 56/3630

İmar Durumu : E=2,50, Yençok=10 Kat yapılaşma koşullarına tabi Ticaret+Konut alanında

Kıymeti : 5.109.150,00TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaytında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.