T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
2026/19652 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19652 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum il, Palandöken ilçe, Osmangazi mahalle, Harput Şosesi mevkii, 219 ada, 31 parsel, A blok, 6.kat, 21 nolu bağımsız bölüm.
Adresi : Hüseyin Avni Ulaş mahallesi, Şehit Polis Murat Ellik bulvarı, Dış Kapı no: 10/1, A blok, 6. kat, İç Kapı no: 21, Buhara Konutları, Palandöken / Erzurum
Yüzölçümü : 3.630,96m²
Arsa Payı : 56/3630
İmar Durumu : E=2,50, Yençok=10 Kat yapılaşma koşullarına tabi Ticaret+Konut alanında
Kıymeti : 5.109.150,00TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaytında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.