T.C. ESKİL İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/67 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi, Köyiçi-Sırataş mevkinde yer alan 5.343,09m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli, 0 Ada 14492 parsel numaralı taşınmazdır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde Benzin Istasyonu olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde Kanopi, Tonoz, Market, Depo, Wc, İdari Bina, Personel Binası, Cafe Lokanta Fırın, Kantar ve Otopark Sundurması bulunmaktadır.bölgedeki mevcut yapılaşmaların bir iki katlı konut amaçlı müstakil yapılar ve mandıra tarzı yapılar olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca taşınmazın çevresinde benzer özellikte boş arsalar ve tarım arazilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bölgede ulaşım sorunu bulunmamakta olup, altyapı hizmetleri asgari seviyededir.Market : Tek katlı ve 44 m² alanlıdır. Taşıyıcı sistemi yığma, ahşap üzeri kiremit kaplı, dış cephesi sıva üzeri boyalı, pencereleri ve giriş kapısı camlı demir doğramadır. Market, depo odası ve 2 adet wc hacimlerinden oluşmaktadır.Depo : Tek katlı ve 24 m² alanlıdır. Taşıyıcı sistemi yığma, çatısı dam, dış cephesi sıva üzeri boyalı, giriş kapısı demir doğramadır. Tek hacimden oluşmaktadır.Wc : Tek katlı ve 13 m² alanlıdır. Taşıyıcı sistemi yığma, çatısı dam, dış cephesi sıva üzeri boyalı, giriş kapısı pvc dogramadır. 2 adet wc ve banyo hacimlerinden olusmaktadır.İdari Bina : Tek katlı ve 26 m² alanlıdır. Taşıyıcı sistemi çelik, çatısı sandviç panel kaplı, dış cephesi panel kaplı, pencereleri ve giriş kapısı camlı pvc dogramadır. Ofis ve dinlenme odası hacimlerinden olusmaktadır.Personel Binası : Tek katlı ve 21 m² alanlıdır. Taşıyıcı sistemi prefabrik konteynır, pencereleri camlı pvc ve giriş kapısı demir doğramadır. 2 oda ve hol hacimlerinden oluşmaktadır.Cafe Lokanta Fırın : Tek katlı ve 178 m² alanlıdır. Taşıyıcı sistemi kısmen çelik ve kısmen yığma, çatısı sandviç panel kaplı, dıs cephesi kısmen panel ve kısmen sıva kaplı, pencereleri ve giriş kapısı camlı pvc dogramadır. Cafe odası, hol, şark odası, lokanta ve fırın hacimlerinden oluşmaktadır.Otopark Sundurması : 50m² alanlı olup, tasıyıcı sistemi çelik, çatısı trapez sac kaplıdır.Akaryakıt istasyonu bölümünde; 55,00 m² alanlı Kanopi, 18,00 m² alanlı Tonoz, 1 adet benzin ve mazot pompa adası, 1 adet LPG pompa adası bulunmaktadır. 2 adet benzin pompası, 4 adet mazot pompası ve 2 adet LPG pompası bulunmaktadır. Hali hazırda FOX markası adı altında faaliyet göstermektedir. Yapılar dısında kalan alanın büyük bir kısmı kilitli parke tas döselidir. Parsel sınırlarında kısmen bims duvar bulunmaktadır.Ayrıca konu tasınmazın üzerinde 80 ton kapasiteli Kantar, Jeneratör, Akaryakıt Depo Alanları, dalgıçlı derin kuyu ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır.Dava konusu taşınmaz ve üzerindeki yapı ve ağaçların keşif tarihi itibari ile toplam değerinin 7.200.000,00 TL edebileceği kanaati oluşmuştur. DETAYLI BİLGİ

esatis.uyap.gov.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANI VE ŞARTNAMEDE MEVCUTTUR.

Adresi : Hürriyet Mahallesi, Ortakuyu Kümeevleri, No: 1 Eskil / AKSARAY

Yüzölçümü : 5.343,09 m2

İmar Durumu :1/1000 uygulama imar planı içerisinde "Akaryakıt Servis Istasyonu lejantında" E; 0,50, Hmax; 7,50 m, 15/10/10 çekme mesafeli yapılasma sartlarına haizdir. A

Kıymeti : 7.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2. FIKRASININ A BENDİ UYGULAMASINA TABİDİR. / TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.