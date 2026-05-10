T.C. ESKİŞEHİR 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizce banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda YAHYA DEMİROĞLU (TC:10259977572) hakkında 31/03/2026 tarihli, 2025/447 Esas, 2026/140 Kararı ile; sanığa TCK 158/1-f maddesi gerinde 2 YIL 1 AY HAPİS 34.500 TL. ADLİ PARA cezası verildiği sanığa Gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE ,

Hüküm fıkrasının ilam tarihinden itibaren 15 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMASINA,

Karara karşı istinaf hakkı bulunduğu aynı zamanda istinaf dilekçelerine karşı cevap hakkı olduğu, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden sonraki ilk gün başlamak üzere 2 (iki) hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veye zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile Ankara Bölge adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğu

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.