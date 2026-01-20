T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Ömerağa mahallesi, 594 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan Gaybullah kızı Zehra'nın Eskişehir Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğinden;

Kayyımlıkla idare edilen Gaybullah kızı Zehra'nın 588 mad. uyarınca gaipliğine karar verileceğinden bu kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.06.03.2025