T.C. ESKİŞEHİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı: 2025/42 Esas 06.03.2025
Konu: Gaiplik İlanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Işıklar mahallesi, 770 ada, 13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların hissedarları olan Şevket kızı Rasime ile Şevket oğlu Nusret'e Eskişehir Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğinden;
Kayyımlıkla idare edilen Şevket kızı Rasime ile Şevket oğlu Nusret'in 588 mad. uyarınca gaipliğine karar verileceğinden bu kişi hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.06.03.2025