T.C. ESKİŞEHİR 7. İCRA DAİRESİNDEN

Alacaklısının TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, takip konusu ilamsız kredi alacağı olan müdürlüğümüzde 23/04/2025 tarihinde hakkında borçlu sıfatı ile takip başlatılan MOHAMMAD KHAZAEI'e (990******94 T.C. no) ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Eskişehir 7. İcra Dairesi 2025/2592 Esas sayılı dosyasından başlatılmış takibin alacak kalemleri;

7,67 TL Asıl Alacak (İstenen:%63.6 Yıllık Diğer)

0,30 TL (İŞLEMİŞ YILLIK FAİZ;%63.60 ORANINDAN HESAPLANMIŞTIR.)

0,02 TL TEMERRÜT FAİZİN GİDER VERGİSİ (BSMV TF)

0,25 TL Asıl Alacak (İstenen:%63.6 Yıllık Diğer)

0,01 TL (İŞLEMİŞ YILLIK FAİZ;%63.60 ORANINDAN HESAPLANMIŞTIR.)

7,84 TL Asıl Alacak (İstenen:%63.6 Yıllık Diğer)

0,32 TL (İŞLEMİŞ YILLIK FAİZ;%63.60 ORANINDAN HESAPLANMIŞTIR.)

0,02 TL TEMERRÜT FAİZİN GİDER VERGİSİ (BSMV TF)

0,24 TL Asıl Alacak (İstenen:%63.6 Yıllık Diğer)

0,01 TL (İŞLEMİŞ YILLIK FAİZ;%63.60 ORANINDAN HESAPLANMIŞTIR.)

6,81 TL Asıl Alacak (İstenen:%63.6 Yıllık Diğer)

0,29 TL (İŞLEMİŞ YILLIK FAİZ;%63.60 ORANINDAN HESAPLANMIŞTIR.)

0,01 TL TEMERRÜT FAİZİN GİDER VERGİSİ (BSMV TF)

117.178,46 TL Asıl Alacak (İstenen:%71.45 Yıllık Diğer)

5.531,39 TL FAİZSİZ İSTENEN ASIL ALACAK

25.981,69 TL KAT ÖNCESİ İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ

5.814,17 TL KAT SONRASI İŞLEMİŞ FAİZ %71.45 (30/03/2025-23/04/2025)

872,13 TL BSMV TF

162.316,49 TL Asıl Alacak (İstenen:%60.6 Yıllık Diğer)

6.782,33 TL (İŞLEMİŞ YILLIK FAİZ;%60.60 ORANINDAN HESAPLANMIŞTIR.)

339,12 TL TEMERRÜT FAİZİN GİDER VERGİSİ (BSMV TF)

1.880,42 TL DİĞER MASRAF ALACAĞI

326.719,99 TL Toplam Alacak

Olup toplam takip çıkışı 326.719,99-TL'dir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine ilgili evrakın tebligatı yapılamayan borçluya işbu ilanın yayını tarihinden itibaren şikayeti var ise İcra Mahkemesine bildirilmesi, borcu ödeyecek ise 7 gün ödeme süresi olduğunun ihtarı ile sürenin dolması ile tebliğ edilmiş sayılacağı ve takibin kesinleşeceği hususu ile örnek no:7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emri - Eski No: 49 Ödeme Emrinin borçluya tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.30/10/2025