T.C. ESKİŞEHİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: 1-ZÜLEYHA DEMİRBAŞ

2-SABİHA OĞUZ

DAVALILAR: 1-ÜZEYİR OĞUZ

2- ZELİHA OĞUZ

DAVA TÜRÜ: Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)

AÇILIŞ TARİHİ : 16/07/2025

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası dava dilekçesinde özetle; muris Saim Oğuz'un 13.10.2001 tarihinde vefat ettiğini ve toplamda 5 mirasçısı bulunduğunu, murisin davacıyı mirastan mahrum bırakılması saikiyle 26/07/2001 tarihinde Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Gündüzler mahallesi, 2042 parsel (Güncel: Gündüzler 18323/14) sayılı taşınmazını davalı eşi Zeliha OĞUZ'a, 1993 parsel (Güncel: Gündüzler 101/1) sayılı taşınmazı davalı oğlu Üzeyir OĞUZ’a muvazaalı olarak devrettiğini, davaya konu taşınmazları gerçekte davalılara bağışladığı halde tapuda satmış gibi muvazaalı işlem yapmak suretiyle temlik ettiğini, anılan taşınmazların diğer mirasçılarıyla birlikte müteveffa Saim Oğuz adına kayıtlı iken, müteveffanın 26/07/2001 tarihinde diğer mirasçıların payını satın alarak taşınmazı tamamı ile kendi üzerine aldığını, eşi ve büyük oğlu üzerine satış yapılmış gibi gösterdiğini, miras malı olarak hisseli olan anılan taşınmazları müteveffanın, tüm hisselerini satın alarak müvekkilleri dışındaki diğer 2 mirasçıya bağışladığını ancak tapuda sanki davalılar Zeliha ve Üzeyir'in bu tasarrufları yapmış gibi gösterildiğini, taşınmaz hisselerinin satış işleminde taşınmaz bedeli günün şartlarına ve parselin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda oldukça düşük olarak belirlendiğini, bu durumun gerçekte olmayan bir satış işleminin yapıldığına işaret ettiğini, murisin yanı sıra dava konusu taşınmazların diğer hissedarlarının tüm banka hesapları incelendiğinde, davalılar tarafından müteveffaya yapılmış olan bir satış bedeli ödemesi olmadığını, davalıların bu ödemeyi yapacak maddi durumu olmadığını, murisin taşınmazı elden çıkarmasını gerektirir bir hal içinde bulunmadığını, maddi durumunun iyi olduğunu, murisin vefatından sonra diğer mirasçı Oğuzhan Oğuz'un hileli hareketleri sonucu müvekkillerinin rızası hilafına bilgisi dışında mal devirleri gerçekleştiğini, buna ilişkin olarak vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açıldığını, yanı sıra dolandırıcılık dolayısıyla suç duyurusunda bulunulduğunu, tüm bu işlemlerin müvekkillerinden mal kaçırma amacıyla yapıldığını, fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile Eskişehir İli,Tepebaşı İlçesi, Gündüzler mah. 2042 parsel (Güncel: Gündüzler 18323/14) ve 1993 parsel (Güncel: Gündüzler 101/1) parsel sayılı taşınmazların tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulması ile söz konusu tapu kaydının iptali, aksi kanaat halinde başlangıçta müteveffanın payına düşen kısmının iptali ile, müvekkillerinin miras payı oranında adlarına tesciline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının bildirilen adresine hiçbir tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırma sonucu da, davalının adresine ulaşılamamıştır. Bu nedenle HMK 150.maddesi uyarınca davalıya ulaşılamadığından iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süresi içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, itiraz ve cevap vermediği takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ile iş bu davacı temyiz başvuru dilekçesi, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23.03.2026