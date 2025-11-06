T.C. ESKİŞEHİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Akçağlan Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mustafa ve Pempe'den olma, 01/09/1922 doğumlu, 42409188040 T.C. Kimlik nolu CEMİL ANŞİN'in gaipliğine karar verileceğinden, TMK'nun 33. Maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri 1. kez İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.09.2025