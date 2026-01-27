T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmaz satışı işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.



Şartnameler 10.02.2026 tarihi saat 17.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,



İhaleye çıkacak taşınmaz Nitelik M² Parsel Alanı Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli İhale Tarih/Saati Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel

B Blok Kat:4 No:30 1+1

Mesken 49,41 m² 2836,94 1.625.000,00-TL+KDV (%1) 48.750,00-TL 1.000,00-TL 11/02/2026

15.00 Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel

B Blok Kat:2 No:13 2+1

Mesken 92,46 m² 2836,94 2.995.000,00-TL+KDV(%1) 89.850,00-TL 1.000,00-TL 11/02/2026

15.03 Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel

B Blok Kat:4 No:27 3+1

Mesken 98,70 m² 2836,94 3.205.000,00-TL+KDV(%1) 96.150,00-TL 1.000,00-TL 11/02/2026

15.06 Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel

B Blok Kat:1 No:9 4+1

Mesken 132,99 m² 2836,94 4.320.000,00-TL+KDV(%1) 129.600,00-TL 1.000,00-TL 11/02/2026

15.09 Gündoğdu Mh. 21865 Ada 14 Parsel

B Blok Zemin No:45 İş Yeri 126,35 m² 2836,94 10.400.000,00-L+KDV(%20) 312.000,00-TL 5.000,00-TL 11/02/2026

15.12

İLAN OLUNUR.