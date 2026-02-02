T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu-1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında 28575 Ada 1 Parsel ve 28576 Ada 1 Parsellerde kayıtlı, 1/1000 ölçekli imar planlarında konut + ticaret alanına isabet eden yapı adalarına ilişkin ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve ekli teknik şartnameler çerçevesinde Kat (Arsa Payı) Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a), 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Şartnameler mesai saatleri içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı’nda ücretsiz görülebilir.

İhale Konusu Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli İhale Tarihi İnşaata Ait Bilgiler Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi ve tapunun 28575 ada 1 parsel ve 28576 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlarda Kat (Arsa Payı) Karşılığı İnşaat Yapım İşi 1.678.377.081,62-TL

25.000.000,00-TL

(Artırım teklifleri nakit bedel üzerinden yapılacaktır.) 50.351.312,45-TL 10.000,00-TL 04/03/2026

15:00 İdare payı (konut+ticaret) 29.842,00 m² - yüklenici payı Bağımsız Bölüm Genel Brüt Alanı’nın %67,00’si (konut+ticaret) olmak üzere kat (arsa payı) karşılığı inşaat yapım işi



Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İhaleye katılmak için verilmesi gereken belgeler;

1. Tebligat için adres beyanı,

2. İsteklinin (ihale tarihinin olduğu yıla ait olan) Ticaret ve/ya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3. İstekliye ait noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4. Vekâleten katılanlardan, yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ve noter tasdikli İmza Beyannamesi,

5. İstekli bilgilerinin bulunduğu son sayfası doldurulmuş ve her sayfası imzalanmış İdari Şartname,

6. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

7. İdari Şartname’nin satın alındığına dair makbuz,

8. İdari Şartname’de belirtilen Geçici Teminat Bedeli’nin yatırıldığında dair makbuz veya limit dahili banka ve/ya özel finans kuruluşlarının verdiği süresiz Teminat Mektubu,

9. İsteklinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”,

10. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi”,

11. Yer görme belgesi

12. Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. ve 11. alt bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a. İstekli tarafından muhammen bedelin (KDV hariç) % 10 'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

b. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesi veya diploma sunarak ihaleye katılacak olan mühendis ve mimarlar için; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarının veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi yerine kabul edilecektir.

14. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ ne ait işler, benzer İş olarak kabul edilecektir.

15. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bilanço ve İş Hacmini Gösteren Belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Uygun Olarak istekli tarafından sunulması gerekir

İsteklilerin belirtilen tüm evraklar ve şartnamede belirtilen diğer evraklar ile hazırlayacakları kapalı teklif zarflarını en geç 04/03/2026 tarih ve saat 12:00 ‘ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUR.