Resmi İlanlar

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

27-12-2025 00.00

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/30 İFLAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

434.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ERACO MARKA SU SOĞUTUCU ÇİLLER

24.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER CERASKAL VİNÇ

73.500,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER CERASKAL VİNÇ ÇUVAL ASMA

41.700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER BUNKER(TERAZİLİ)

26.600,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ERK MARKA HAMMADE SİLOSU

168.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KOMSAN MARKA KOMPRESÖR

69.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER PEHLİVAN MARKA KOMPRESÖR

28.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER SETKOM MARKA KURUTUCU

14.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER SETKOM MARKA KURUTUCU- K014 KAP=1000 LT

37.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÖZÇELİK MARKA BAŞ KESME MAKİNASI-BETA PLUS

17.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MIZRA MARKA PLANYA

336.000,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER ZEDGLUE MARKA TUTKAL MAKİNASI

784.500,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER ZEDMAK MARKA PRES

299.000,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER KAPI PRESİ

29.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MIZRAK MARKA YATAY KESİM MAKİNASI

52.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MURAT MAKİNA MARKA VİDALAMA MAKİNASI-DV 404/907053

521.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KABAN MARKA 4 KÖŞE CNC KAYNAK MAKİNASI- BD 2030/0140

46.300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KOL YERİ AÇMA MAKİNASI

17.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KABAN MARKA TAHLİYE KANALI AÇMA MAKİNASI

34.800,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER HAND STACKER MARKA TRASPALET- KAP. 1 TON

1.288.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TOZ TUTUCU

3.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER HASSAS TERAZİ

115.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MENTEŞE AÇMA-KERKTME MAKİNASI

55.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ERSADMAK MARKA PUNCH MAKİNASI

180.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KESMAK MARKA OTOMATİK AÇILIR ŞERİT TESTERE TEZGAZI

35.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TECNO INCOLLAGGİ MARKA ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI

440.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER BMS MARKA KESME- BARKOTLAMA MAKİNASI

300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER EVERST MARKA TEZGAH(YEŞİL RENK - YIPRANMIŞ)

750,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MANUEL SIKIŞTIRMA İKİ SİLİNDİRLİ TUTKALLAMA TEZGAHI (AŞIRI YIPRANMIŞ)

2.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER HİDROLİK PİSTONLU İKİ SİLİNDİRLİ TUTKALLAMA TEZGAHI(YIPRANMIŞ)

4.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MOTORLU BANTLI TUTKALLAMA TEZGAHI(YIPRANMIŞ)

32.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TOZ KARIŞTIRCI MAKİNASI

35.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ARTİKON MARKA TESTEK SACI VİDALAMA MAKİNASI

180.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER DELME VE FREZELEME MAKİNASI

30.000,00

3

Taşınır

3 Adet diğer KONVEYÖR TEZGAH(MEKANİK)

15.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER DEMAŞ MARKA TOZ EMME MAKİNESİ(2000 M3)

2.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KONVEYÖR TEZGAH 6 SİLİNDİR MEKANİK AŞIRI YIPRANMIŞ HALDE

350,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TEBA ISITICI

650,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ELBESİ ASKILIĞI(METAL)

100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÇÖP KOVASI

700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER SANDALYE(SİYAH)

680,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER RAF

800,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER FONEXTON 600 WATT MOTER

3.080,00

11

Taşınır

11 Adet DİĞER METAL TESTERE YUVARLAK MUHTELİF ÖLÇÜLERDE

6.000,00

12

Taşınır

12 Adet DİĞER KERESTE(12 PALET)

43.800,00

2920

Taşınır

2920 Adet DİĞER PVC ÇITA MUHTELİF RENKLİ( 2920 BOY)

279.950,00

2545

Taşınır

2545 Adet DİĞER PVC PROFİL MUHTELİF RENK(2545 BOY)

20.000,00

4

Taşınır

4 Adet DİĞER KAPI PENCERE AKSESUARI(4 PALET)

8.400,00

21

Taşınır

21 Adet DİĞER AKSU BIÇAK YUVARLIK DİŞLİ (GRİ TURUNCU RENKLİ)

14.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER HAVA SIKIŞTIRMA BASINÇ ALETİ VE HAVA SIKIŞTIRMA TANKI

3.600,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI

3.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TRANSPALET

6.000,00

50

Taşınır

50 Adet DİĞER BOŞ RANZA

10.400,00

13

Taşınır

13 Adet DİĞER AHŞAP PALET MUHTELİF ÖLÇÜLERDE(13 PALET)

10.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(1800-1200 MM) 1 PALET

11.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(2000-1200 MM) 1 PALET

11.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER QUADFORM ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(2000-1200 MM) 1 PALET

16.200,00

18

Taşınır

18 Adet DİĞER CAM TAŞIMA ARABASI

134.400,00

96

Taşınır

96 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ) 1200-1400 MM-

80.000,00

64

Taşınır

64 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ )1200-2000 MM

17.600,00

16

Taşınır

16 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ) 1000-1200 MM

23.200,00

16

Taşınır

16 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA CAMSIZ 1200-1500 MM

9.900,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI (CAMSIZ)

8.250,00

5

Taşınır

5 Adet DİĞER DM MARKA PVC KAPI CAMSIZ KAHVERENGİ

1.650,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC KAPI CAMSIZ

1.600,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC ÇERÇEVE

29.700,00

18

Taşınır

18 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 800-2000 MM

16.200,00

12

Taşınır

12 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 1130-800 MM

5.100,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 900-2000 MM

14.400,00

4

Taşınır

4 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 2100-1000 MM

25.600,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 1200-1000 MM

19.600,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMLI 600-1200 MM

17.600,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMLI 500-600 MM

56.000,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1200-1200 MM

23.800,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 1200-1200 MM

24.800,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA PVC PENCERE CAMLI 1328-752 MM

33.600,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMLI 2100-1600 MM

112.000,00

32

Taşınır

32 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 1400-1400 MM

8.400,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER METAL TAŞIMA TEZGAHI (DEMİR KAFES TEKERLİKLİ)

2.300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÇİFT KAFA MANUEL KESİM TEZGAHI

22.050,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 2100-700 MM

2.600,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMSIZ 800-1400 MM

2.500,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI ÜZERİ BÖLMELİ

1.300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI İKİ RAFLI

25.600,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER QUAD MARKA PVC KAPI CAMLI 2100-800 MM

41.600,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1128-952 MM

24.000,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 1200-800 MM

118.400,00

16

Taşınır

16 Adet DİĞER QUADFORM MARKA PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1200-1200 MM

2.640,00

66

Taşınır

66 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE KANAT CAMSIZ

18.000,00

18

Taşınır

18 Adet DİĞER AKPLAST MARKA PVC PENCERE CAMSIZ

60.000,00

10

Taşınır

10 Adet DİĞER XPS LEVHA MAVİ RENK-10 PALET

6.680,00

53

Taşınır

53 Adet DİĞER DEKORAFİT SANDİVİÇ PANEL 2100-120 MM

956.250,00

51

Taşınır

51 Adet DİĞER TİTANİUM DİOKSİDE RUTİLE 25 KĞ

1.450,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ZIMPARA MOTORU BENCH GRİNDER 17 MM

37.600,00

784

Taşınır

784 Adet DİĞER KAPI DOLGU PETEĞİ

10.920,00

14

Taşınır

14 Adet DİĞER KESİM ARABASI

3.080,00

2650

Taşınır

2650 Adet DİĞER VİDA(4,8*60 MM) (0,9*25MM)

3.600,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER KARTON KAPLAMA(6 TOP)

3.750,00

5

Taşınır

5 Adet DİĞER PVC CONTA(5 BAĞ)

27.500,00

5

Taşınır

5 Adet DİĞER PANEL KALIP(5 PALET)

48.000,00

100

Taşınır

100 Adet DİĞER MDF2,7 MM

12.100,00

1100

Taşınır

1100 Kilogram DİĞER TUTKAL

4.400,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER TUTKAL(AÇILMIŞ) 3 PALET

5.100,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER KORUYUCU FOLYO(6 BOBİN)

4.400,00

2200

Taşınır

2200 Kilogram DİĞER TOZ PVC

42.900,00

39

Taşınır

39 Adet DİĞER PVC KENAR BANDI

1.200,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER PVC KAPLAMA FOLYOSU(6 BOBİN)

4.800,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KANAT HAZIRLAMA TEZGAHI

4.000,00

1000

Taşınır

1000 Kilogram DİĞER IMPACT HAMMADDE

12.800,00

16

Taşınır

16 Adet DİĞER U METAL SAÇ PROFİL KISA EBAT MUHTELİF ÖLÇÜ- 16 PALET

1.600,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÇEMBER EL ARABASI

1.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER PVC KAPI PENCERE ÇITASI MUHTELİF ÖLÇÜ VE SAYIDA-1 PALET

52.000,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE KAPI- 2 PALET

63.000,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER U SAÇ - 7 BAĞ

3.600,00

200

Taşınır

200 Adet DİĞER STAMP(KESİLMİŞ)

3.200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KAROLAJ TELİ-1 PALET

27.200,00

34

Taşınır

34 Adet DİĞER PALET

1.250,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 6 RAFLI YARIM KAPAKLI EVRAK DOLABI

1.200,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER 2 RAFLI KISA EVRAK DOLABI

2.400,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ

3.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 2M*90 CM OFİS MASASI

1.280,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 60 CM *90 CM OFİS MASASI

200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER SEHPA

2.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 3 ÇEKMEÇELİ KESON

2.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ İKİ KAPALI DOLAP

1.300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ TEK KAPAKLI DOLAP

1.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ YARIM KAPAKLI DOLAP

3.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 2M*90 CM OFİS MASASI

2.400,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ

2.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER İKİ ÇEKMEÇELİ 50 CM 1 M MASA

3.200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 1 M*2M* MASA

3.500,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER TEKLİ OFİS KOLTUĞU

2.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER İKİLİ OFİS KOLTUĞU

2.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMECELİ KESON

1.200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TELEVİZYON ÜNİTESİ

1.450,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MUTFAK MASASI

2.200,00

4

Taşınır

4 Adet DİĞER MUTFAK SANDALYESİ

10.800,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER 1.5 M*2.40 M OFİS MASASI

2.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÇİFT KAPAKLI 5 RAFLI EVRAK DOLABI

200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER OFİS SEHPASI

400,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER OFİS SEHPASI

2.400,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER ÇİFT KAPAKLI 3 RAFLI KISA EVRAK DOLABI

1.200,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ

800,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÜÇ KAPAKLI DOSYA DOLABI

2.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÜÇ GÖZLÜ KESON

3.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER GRİ RENKLİ LAMİNA OFİS MASASI

8.400,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER ÜÇ RAFLI LAMİNA OFİS MASASI

1.200,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER GRİ RENKLİ OFİS SANDALYESİ

400,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER SEHPA

750,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KISA LAMİNA EVRAK DOLABI

5.200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 1.5 M*2M OFİS MASASI

400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ

1.700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER İKİ ÇEKMECELİ KESON

7.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÇELİK KASA

21.000,00

5

Taşınır

5 Adet DİĞER DÖRT RAFLI CAM TEŞHİR DOLABI

1.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER AHŞAP DİLSİZ UŞAK

200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER SEHPA

1.200,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ

4.600,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 90 CM *22 M MASA

200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER SEHPA

2.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER BİRLEŞİK DÖRT KAPAKLI BİR YARIM KAPAKLI BEŞ RAFLI EVRAK DOLABI

1.800,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMECELİ KONSOL

3.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 2 M*1 1 M OSB LEVHA MASA

800,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER SANDALYE

7.700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MAF KARŞILAMA KONSOLU- BANKOSU

1.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TEK KAPALI ELBİSE DOLABI

6.300,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER ÇİFT KAPALI ELBİSE DOLABI

2.300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 5 RAFLI İKİ KISA KAPALI EVRAK DOLABI

1.080,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 50 CM *70 CM MASA

1.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TEK KAPAKLI İKİ RAFLI KESON

4.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 2 M *90 CM MASA

2.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMEÇELİ KESAN

2.300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 90 CM *120 CM MASA

2.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 90 CM *140 CM MASA

1.800,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER 2 KAPAKLI EŞYA DOLABI DİKEY- KAPAKLAR BEYAZ RENK 2 RAFLI

1.700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER OFİS MASASI ÜSTÜ KIRMIZI GRİ ALT KISMI SİYAH RENK

2.600,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER AHŞAP MASA KREM RENGİNDE

2.200,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER BEYAZ RENK DOLAP DİKEY 3 RAFLI

700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER OFİS KLASÖRLERİ MUHTELİF SAYIDA

2.600,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER 2 KAPAKLI RAFLI DOLAP

3.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER ALT KISMI 2 KAPAKLI 3 RAFLI ÜSTÜ KISIM KAPAKSIZ DOLAP

2.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER OFİS MALZEME DOLABI 2 KAPAKLI 3 ÇEKMECELİ

1.000,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER OFİS SANDALYE ALT KISMI METAL DÖNER SANDALYE

2.100,00

3

Taşınır

3 Adet DİĞER 1 ADET ÇİFTLİ AHŞAP KIRMIZI KUMAŞ DEFORME KOLTUK

700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER TEBA MARKA 3 AYAKLI ISITICI

15.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER XEROX MARKA YAZICI FOTOKOPİ MAKİNASI BEYAZ RENK

400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER VERTOAK LG MARKA BİLGİSAYAR KASASI

12.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER HP MARKA YEŞİL RENK LAPTOP

14.000,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER EXPER MARKA SİYAH RENK BLB 3 MODEL LAPTOP

100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER A4 TECH MAUSE SİYAH RENK

500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER A4 TECH SİYAH KLAVYE

450,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER DOSYA MARKA HESAP MAKİNASI

3.500,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER BRAUDT MARKA PARA SAYMA MAKİNASI

1.600,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER LG MARKA FLATRON 19 EN 33 S-B MODEL EKRAN

600,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER RED ROCK MARKA SİYAH RENK DVR

300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER GİGASET MARKA OFİS TELEFON

6.000,00

12

Taşınır

12 Adet DİĞER ACCADO MARKA KUTULU 30 LU PLASTİK APARAT- 12 PAKET

3.000,00

12

Taşınır

12 Adet DİĞER PVC APARAT SİLİKON-12 KUTU

900,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MUHTELİF ADETLERDE AEG MARKA UÇSUZ MAKTAP YUVARLAK TESTERE UCU DHT YAZILI TUTMA APARTI ...

300,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MUHTELİF ADET FİSON PLUS YAZILI YEŞİL ETİKETLİ YAY DENGELİĞİ

2.100,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER MDF 90*120 MASA

59.400,00

36

Taşınır

36 Adet DİĞER PVC KAPI ÇERÇEVE K RENGİ CAMSIZ

34.800,00

24

Taşınır

24 Adet DİĞER PVC KAPI KASA- PVC ÇERÇEVE (1200*100-1120*1200)

5.400,00

30

Taşınır

30 Adet DİĞER SANDİVÇ PANEL MAVİ XPS LEVHA

11.400,00

57

Taşınır

57 Adet DİĞER PVC BEYAZ WİDO YAZILI KAUFMAUN YAZILI

2.000,00

4

Taşınır

4 Adet DİĞER MUHTELİF SAYIDA 4 KÜÇÜK PALETTE KISA EBATLI U SAÇ METAL PROFİL- GRİ METAL- 4 PALET

27.000,00

1800

Taşınır

1800 Adet DİĞER PVC ÇITA MUHTELİF RENK (1800 BOY)

30.000,00

1250

Taşınır

1250 Adet DİĞER PVC PROFİL MUHTELİF RENK

174,00

6

Taşınır

6 Adet DİĞER METAL U SAÇ (6 BOY)

2.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER AKPLAST YAZILI PVC 4. RENGİ BAĞLI KAPI- PENCERE PROFİLİ-1 PALET

52.800,00

48

Taşınır

48 Adet DİĞER DOMİNO WİNDOOR YAZISI CAMSIZ ÇERÇEVE

14.500,00

10

Taşınır

10 Adet DİĞER KAUFMAUN YAZILI CAM ÇERÇEVE

700,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER KAUFMAUN YAZILI CAM ÇERÇEVE- KÜÇÜK EBAT

20.300,00

7

Taşınır

7 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI CAMLI PENCERE

23.200,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI CAMLI PENCERE

45.600,00

12

Taşınır

12 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI ÇİFT CAMLI PENCERE

23.200,00

8

Taşınır

8 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA YAZILI 1200-1800 MM CAMLI PENCERE

10.400,00

4

Taşınır

4 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA YAZILI 1200-1600 MM CAMLI PENCERE

28.050,00

17

Taşınır

17 Adet DİĞER WİDO MARKA KAPI ÇERÇEVESİ BOŞ

26.400,00

16

Taşınır

16 Adet DİĞER WİDO MARKA KAPI ÇERÇEVESİ BOŞ

2.200,00

2

Taşınır

2 Adet DİĞER KAUFMAN PENCERE ÇERÇEVESİ

16.000,00

5

Taşınır

5 Adet DİĞER TEKERLEKLİ DEMİR KAFES RAF KAYAR RAF

2.400,00

1

Taşınır

1 Adet DİĞER AKPLAST YAZILI SİYAH RENKLİ PVC-4 RENGİ OLAN YAZISIZ KAPI PENCERE PROFİLİ-1 PALET

 

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:58
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:58

(İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02370273