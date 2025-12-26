T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 434.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ERACO MARKA SU SOĞUTUCU ÇİLLER 24.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER CERASKAL VİNÇ 73.500,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER CERASKAL VİNÇ ÇUVAL ASMA 41.700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER BUNKER(TERAZİLİ) 26.600,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ERK MARKA HAMMADE SİLOSU 168.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KOMSAN MARKA KOMPRESÖR 69.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER PEHLİVAN MARKA KOMPRESÖR 28.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER SETKOM MARKA KURUTUCU 14.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER SETKOM MARKA KURUTUCU- K014 KAP=1000 LT 37.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÖZÇELİK MARKA BAŞ KESME MAKİNASI-BETA PLUS 17.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MIZRA MARKA PLANYA 336.000,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER ZEDGLUE MARKA TUTKAL MAKİNASI 784.500,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER ZEDMAK MARKA PRES 299.000,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER KAPI PRESİ 29.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MIZRAK MARKA YATAY KESİM MAKİNASI 52.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MURAT MAKİNA MARKA VİDALAMA MAKİNASI-DV 404/907053 521.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KABAN MARKA 4 KÖŞE CNC KAYNAK MAKİNASI- BD 2030/0140 46.300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KOL YERİ AÇMA MAKİNASI 17.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KABAN MARKA TAHLİYE KANALI AÇMA MAKİNASI 34.800,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER HAND STACKER MARKA TRASPALET- KAP. 1 TON 1.288.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TOZ TUTUCU 3.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER HASSAS TERAZİ 115.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MENTEŞE AÇMA-KERKTME MAKİNASI 55.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ERSADMAK MARKA PUNCH MAKİNASI 180.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KESMAK MARKA OTOMATİK AÇILIR ŞERİT TESTERE TEZGAZI 35.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TECNO INCOLLAGGİ MARKA ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI 440.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER BMS MARKA KESME- BARKOTLAMA MAKİNASI 300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER EVERST MARKA TEZGAH(YEŞİL RENK - YIPRANMIŞ) 750,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MANUEL SIKIŞTIRMA İKİ SİLİNDİRLİ TUTKALLAMA TEZGAHI (AŞIRI YIPRANMIŞ) 2.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER HİDROLİK PİSTONLU İKİ SİLİNDİRLİ TUTKALLAMA TEZGAHI(YIPRANMIŞ) 4.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MOTORLU BANTLI TUTKALLAMA TEZGAHI(YIPRANMIŞ) 32.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TOZ KARIŞTIRCI MAKİNASI 35.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ARTİKON MARKA TESTEK SACI VİDALAMA MAKİNASI 180.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER DELME VE FREZELEME MAKİNASI 30.000,00 3 Taşınır 3 Adet diğer KONVEYÖR TEZGAH(MEKANİK) 15.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER DEMAŞ MARKA TOZ EMME MAKİNESİ(2000 M3) 2.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KONVEYÖR TEZGAH 6 SİLİNDİR MEKANİK AŞIRI YIPRANMIŞ HALDE 350,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TEBA ISITICI 650,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ELBESİ ASKILIĞI(METAL) 100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÇÖP KOVASI 700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER SANDALYE(SİYAH) 680,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER RAF 800,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER FONEXTON 600 WATT MOTER 3.080,00 11 Taşınır 11 Adet DİĞER METAL TESTERE YUVARLAK MUHTELİF ÖLÇÜLERDE 6.000,00 12 Taşınır 12 Adet DİĞER KERESTE(12 PALET) 43.800,00 2920 Taşınır 2920 Adet DİĞER PVC ÇITA MUHTELİF RENKLİ( 2920 BOY) 279.950,00 2545 Taşınır 2545 Adet DİĞER PVC PROFİL MUHTELİF RENK(2545 BOY) 20.000,00 4 Taşınır 4 Adet DİĞER KAPI PENCERE AKSESUARI(4 PALET) 8.400,00 21 Taşınır 21 Adet DİĞER AKSU BIÇAK YUVARLIK DİŞLİ (GRİ TURUNCU RENKLİ) 14.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER HAVA SIKIŞTIRMA BASINÇ ALETİ VE HAVA SIKIŞTIRMA TANKI 3.600,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI 3.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TRANSPALET 6.000,00 50 Taşınır 50 Adet DİĞER BOŞ RANZA 10.400,00 13 Taşınır 13 Adet DİĞER AHŞAP PALET MUHTELİF ÖLÇÜLERDE(13 PALET) 10.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(1800-1200 MM) 1 PALET 11.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(2000-1200 MM) 1 PALET 11.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER QUADFORM ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(2000-1200 MM) 1 PALET 16.200,00 18 Taşınır 18 Adet DİĞER CAM TAŞIMA ARABASI 134.400,00 96 Taşınır 96 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ) 1200-1400 MM- 80.000,00 64 Taşınır 64 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ )1200-2000 MM 17.600,00 16 Taşınır 16 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ) 1000-1200 MM 23.200,00 16 Taşınır 16 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA CAMSIZ 1200-1500 MM 9.900,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI (CAMSIZ) 8.250,00 5 Taşınır 5 Adet DİĞER DM MARKA PVC KAPI CAMSIZ KAHVERENGİ 1.650,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC KAPI CAMSIZ 1.600,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC ÇERÇEVE 29.700,00 18 Taşınır 18 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 800-2000 MM 16.200,00 12 Taşınır 12 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 1130-800 MM 5.100,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 900-2000 MM 14.400,00 4 Taşınır 4 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 2100-1000 MM 25.600,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 1200-1000 MM 19.600,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMLI 600-1200 MM 17.600,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMLI 500-600 MM 56.000,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1200-1200 MM 23.800,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 1200-1200 MM 24.800,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA PVC PENCERE CAMLI 1328-752 MM 33.600,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMLI 2100-1600 MM 112.000,00 32 Taşınır 32 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 1400-1400 MM 8.400,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER METAL TAŞIMA TEZGAHI (DEMİR KAFES TEKERLİKLİ) 2.300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÇİFT KAFA MANUEL KESİM TEZGAHI 22.050,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 2100-700 MM 2.600,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMSIZ 800-1400 MM 2.500,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI ÜZERİ BÖLMELİ 1.300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI İKİ RAFLI 25.600,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER QUAD MARKA PVC KAPI CAMLI 2100-800 MM 41.600,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1128-952 MM 24.000,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 1200-800 MM 118.400,00 16 Taşınır 16 Adet DİĞER QUADFORM MARKA PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1200-1200 MM 2.640,00 66 Taşınır 66 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE KANAT CAMSIZ 18.000,00 18 Taşınır 18 Adet DİĞER AKPLAST MARKA PVC PENCERE CAMSIZ 60.000,00 10 Taşınır 10 Adet DİĞER XPS LEVHA MAVİ RENK-10 PALET 6.680,00 53 Taşınır 53 Adet DİĞER DEKORAFİT SANDİVİÇ PANEL 2100-120 MM 956.250,00 51 Taşınır 51 Adet DİĞER TİTANİUM DİOKSİDE RUTİLE 25 KĞ 1.450,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ZIMPARA MOTORU BENCH GRİNDER 17 MM 37.600,00 784 Taşınır 784 Adet DİĞER KAPI DOLGU PETEĞİ 10.920,00 14 Taşınır 14 Adet DİĞER KESİM ARABASI 3.080,00 2650 Taşınır 2650 Adet DİĞER VİDA(4,8*60 MM) (0,9*25MM) 3.600,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER KARTON KAPLAMA(6 TOP) 3.750,00 5 Taşınır 5 Adet DİĞER PVC CONTA(5 BAĞ) 27.500,00 5 Taşınır 5 Adet DİĞER PANEL KALIP(5 PALET) 48.000,00 100 Taşınır 100 Adet DİĞER MDF2,7 MM 12.100,00 1100 Taşınır 1100 Kilogram DİĞER TUTKAL 4.400,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER TUTKAL(AÇILMIŞ) 3 PALET 5.100,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER KORUYUCU FOLYO(6 BOBİN) 4.400,00 2200 Taşınır 2200 Kilogram DİĞER TOZ PVC 42.900,00 39 Taşınır 39 Adet DİĞER PVC KENAR BANDI 1.200,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER PVC KAPLAMA FOLYOSU(6 BOBİN) 4.800,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KANAT HAZIRLAMA TEZGAHI 4.000,00 1000 Taşınır 1000 Kilogram DİĞER IMPACT HAMMADDE 12.800,00 16 Taşınır 16 Adet DİĞER U METAL SAÇ PROFİL KISA EBAT MUHTELİF ÖLÇÜ- 16 PALET 1.600,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÇEMBER EL ARABASI 1.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER PVC KAPI PENCERE ÇITASI MUHTELİF ÖLÇÜ VE SAYIDA-1 PALET 52.000,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE KAPI- 2 PALET 63.000,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER U SAÇ - 7 BAĞ 3.600,00 200 Taşınır 200 Adet DİĞER STAMP(KESİLMİŞ) 3.200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KAROLAJ TELİ-1 PALET 27.200,00 34 Taşınır 34 Adet DİĞER PALET 1.250,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 6 RAFLI YARIM KAPAKLI EVRAK DOLABI 1.200,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER 2 RAFLI KISA EVRAK DOLABI 2.400,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ 3.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 2M*90 CM OFİS MASASI 1.280,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 60 CM *90 CM OFİS MASASI 200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER SEHPA 2.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 3 ÇEKMEÇELİ KESON 2.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ İKİ KAPALI DOLAP 1.300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ TEK KAPAKLI DOLAP 1.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ YARIM KAPAKLI DOLAP 3.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 2M*90 CM OFİS MASASI 2.400,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ 2.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER İKİ ÇEKMEÇELİ 50 CM 1 M MASA 3.200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 1 M*2M* MASA 3.500,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER TEKLİ OFİS KOLTUĞU 2.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER İKİLİ OFİS KOLTUĞU 2.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMECELİ KESON 1.200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TELEVİZYON ÜNİTESİ 1.450,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MUTFAK MASASI 2.200,00 4 Taşınır 4 Adet DİĞER MUTFAK SANDALYESİ 10.800,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER 1.5 M*2.40 M OFİS MASASI 2.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÇİFT KAPAKLI 5 RAFLI EVRAK DOLABI 200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER OFİS SEHPASI 400,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER OFİS SEHPASI 2.400,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER ÇİFT KAPAKLI 3 RAFLI KISA EVRAK DOLABI 1.200,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ 800,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÜÇ KAPAKLI DOSYA DOLABI 2.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÜÇ GÖZLÜ KESON 3.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER GRİ RENKLİ LAMİNA OFİS MASASI 8.400,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER ÜÇ RAFLI LAMİNA OFİS MASASI 1.200,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER GRİ RENKLİ OFİS SANDALYESİ 400,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER SEHPA 750,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KISA LAMİNA EVRAK DOLABI 5.200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 1.5 M*2M OFİS MASASI 400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ 1.700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER İKİ ÇEKMECELİ KESON 7.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÇELİK KASA 21.000,00 5 Taşınır 5 Adet DİĞER DÖRT RAFLI CAM TEŞHİR DOLABI 1.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER AHŞAP DİLSİZ UŞAK 200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER SEHPA 1.200,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ 4.600,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 90 CM *22 M MASA 200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER SEHPA 2.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER BİRLEŞİK DÖRT KAPAKLI BİR YARIM KAPAKLI BEŞ RAFLI EVRAK DOLABI 1.800,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMECELİ KONSOL 3.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 2 M*1 1 M OSB LEVHA MASA 800,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER SANDALYE 7.700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MAF KARŞILAMA KONSOLU- BANKOSU 1.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TEK KAPALI ELBİSE DOLABI 6.300,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER ÇİFT KAPALI ELBİSE DOLABI 2.300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 5 RAFLI İKİ KISA KAPALI EVRAK DOLABI 1.080,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 50 CM *70 CM MASA 1.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TEK KAPAKLI İKİ RAFLI KESON 4.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 2 M *90 CM MASA 2.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMEÇELİ KESAN 2.300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 90 CM *120 CM MASA 2.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 90 CM *140 CM MASA 1.800,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER 2 KAPAKLI EŞYA DOLABI DİKEY- KAPAKLAR BEYAZ RENK 2 RAFLI 1.700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER OFİS MASASI ÜSTÜ KIRMIZI GRİ ALT KISMI SİYAH RENK 2.600,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER AHŞAP MASA KREM RENGİNDE 2.200,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER BEYAZ RENK DOLAP DİKEY 3 RAFLI 700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER OFİS KLASÖRLERİ MUHTELİF SAYIDA 2.600,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER 2 KAPAKLI RAFLI DOLAP 3.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER ALT KISMI 2 KAPAKLI 3 RAFLI ÜSTÜ KISIM KAPAKSIZ DOLAP 2.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER OFİS MALZEME DOLABI 2 KAPAKLI 3 ÇEKMECELİ 1.000,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER OFİS SANDALYE ALT KISMI METAL DÖNER SANDALYE 2.100,00 3 Taşınır 3 Adet DİĞER 1 ADET ÇİFTLİ AHŞAP KIRMIZI KUMAŞ DEFORME KOLTUK 700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER TEBA MARKA 3 AYAKLI ISITICI 15.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER XEROX MARKA YAZICI FOTOKOPİ MAKİNASI BEYAZ RENK 400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER VERTOAK LG MARKA BİLGİSAYAR KASASI 12.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER HP MARKA YEŞİL RENK LAPTOP 14.000,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER EXPER MARKA SİYAH RENK BLB 3 MODEL LAPTOP 100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER A4 TECH MAUSE SİYAH RENK 500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER A4 TECH SİYAH KLAVYE 450,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER DOSYA MARKA HESAP MAKİNASI 3.500,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER BRAUDT MARKA PARA SAYMA MAKİNASI 1.600,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER LG MARKA FLATRON 19 EN 33 S-B MODEL EKRAN 600,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER RED ROCK MARKA SİYAH RENK DVR 300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER GİGASET MARKA OFİS TELEFON 6.000,00 12 Taşınır 12 Adet DİĞER ACCADO MARKA KUTULU 30 LU PLASTİK APARAT- 12 PAKET 3.000,00 12 Taşınır 12 Adet DİĞER PVC APARAT SİLİKON-12 KUTU 900,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MUHTELİF ADETLERDE AEG MARKA UÇSUZ MAKTAP YUVARLAK TESTERE UCU DHT YAZILI TUTMA APARTI ... 300,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MUHTELİF ADET FİSON PLUS YAZILI YEŞİL ETİKETLİ YAY DENGELİĞİ 2.100,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER MDF 90*120 MASA 59.400,00 36 Taşınır 36 Adet DİĞER PVC KAPI ÇERÇEVE K RENGİ CAMSIZ 34.800,00 24 Taşınır 24 Adet DİĞER PVC KAPI KASA- PVC ÇERÇEVE (1200*100-1120*1200) 5.400,00 30 Taşınır 30 Adet DİĞER SANDİVÇ PANEL MAVİ XPS LEVHA 11.400,00 57 Taşınır 57 Adet DİĞER PVC BEYAZ WİDO YAZILI KAUFMAUN YAZILI 2.000,00 4 Taşınır 4 Adet DİĞER MUHTELİF SAYIDA 4 KÜÇÜK PALETTE KISA EBATLI U SAÇ METAL PROFİL- GRİ METAL- 4 PALET 27.000,00 1800 Taşınır 1800 Adet DİĞER PVC ÇITA MUHTELİF RENK (1800 BOY) 30.000,00 1250 Taşınır 1250 Adet DİĞER PVC PROFİL MUHTELİF RENK 174,00 6 Taşınır 6 Adet DİĞER METAL U SAÇ (6 BOY) 2.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER AKPLAST YAZILI PVC 4. RENGİ BAĞLI KAPI- PENCERE PROFİLİ-1 PALET 52.800,00 48 Taşınır 48 Adet DİĞER DOMİNO WİNDOOR YAZISI CAMSIZ ÇERÇEVE 14.500,00 10 Taşınır 10 Adet DİĞER KAUFMAUN YAZILI CAM ÇERÇEVE 700,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER KAUFMAUN YAZILI CAM ÇERÇEVE- KÜÇÜK EBAT 20.300,00 7 Taşınır 7 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI CAMLI PENCERE 23.200,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI CAMLI PENCERE 45.600,00 12 Taşınır 12 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI ÇİFT CAMLI PENCERE 23.200,00 8 Taşınır 8 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA YAZILI 1200-1800 MM CAMLI PENCERE 10.400,00 4 Taşınır 4 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA YAZILI 1200-1600 MM CAMLI PENCERE 28.050,00 17 Taşınır 17 Adet DİĞER WİDO MARKA KAPI ÇERÇEVESİ BOŞ 26.400,00 16 Taşınır 16 Adet DİĞER WİDO MARKA KAPI ÇERÇEVESİ BOŞ 2.200,00 2 Taşınır 2 Adet DİĞER KAUFMAN PENCERE ÇERÇEVESİ 16.000,00 5 Taşınır 5 Adet DİĞER TEKERLEKLİ DEMİR KAFES RAF KAYAR RAF 2.400,00 1 Taşınır 1 Adet DİĞER AKPLAST YAZILI SİYAH RENKLİ PVC-4 RENGİ OLAN YAZISIZ KAPI PENCERE PROFİLİ-1 PALET

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:58

(İİK m.114/4)