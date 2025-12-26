Resmi İlanlar
T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ
2025/30 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
434.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ERACO MARKA SU SOĞUTUCU ÇİLLER
24.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER CERASKAL VİNÇ
73.500,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER CERASKAL VİNÇ ÇUVAL ASMA
41.700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER BUNKER(TERAZİLİ)
26.600,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ERK MARKA HAMMADE SİLOSU
168.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KOMSAN MARKA KOMPRESÖR
69.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER PEHLİVAN MARKA KOMPRESÖR
28.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER SETKOM MARKA KURUTUCU
14.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER SETKOM MARKA KURUTUCU- K014 KAP=1000 LT
37.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÖZÇELİK MARKA BAŞ KESME MAKİNASI-BETA PLUS
17.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MIZRA MARKA PLANYA
336.000,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER ZEDGLUE MARKA TUTKAL MAKİNASI
784.500,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER ZEDMAK MARKA PRES
299.000,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER KAPI PRESİ
29.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MIZRAK MARKA YATAY KESİM MAKİNASI
52.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MURAT MAKİNA MARKA VİDALAMA MAKİNASI-DV 404/907053
521.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KABAN MARKA 4 KÖŞE CNC KAYNAK MAKİNASI- BD 2030/0140
46.300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KOL YERİ AÇMA MAKİNASI
17.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KABAN MARKA TAHLİYE KANALI AÇMA MAKİNASI
34.800,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER HAND STACKER MARKA TRASPALET- KAP. 1 TON
1.288.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TOZ TUTUCU
3.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER HASSAS TERAZİ
115.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MENTEŞE AÇMA-KERKTME MAKİNASI
55.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ERSADMAK MARKA PUNCH MAKİNASI
180.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KESMAK MARKA OTOMATİK AÇILIR ŞERİT TESTERE TEZGAZI
35.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TECNO INCOLLAGGİ MARKA ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI
440.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER BMS MARKA KESME- BARKOTLAMA MAKİNASI
300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER EVERST MARKA TEZGAH(YEŞİL RENK - YIPRANMIŞ)
750,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MANUEL SIKIŞTIRMA İKİ SİLİNDİRLİ TUTKALLAMA TEZGAHI (AŞIRI YIPRANMIŞ)
2.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER HİDROLİK PİSTONLU İKİ SİLİNDİRLİ TUTKALLAMA TEZGAHI(YIPRANMIŞ)
4.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MOTORLU BANTLI TUTKALLAMA TEZGAHI(YIPRANMIŞ)
32.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TOZ KARIŞTIRCI MAKİNASI
35.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ARTİKON MARKA TESTEK SACI VİDALAMA MAKİNASI
180.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER DELME VE FREZELEME MAKİNASI
30.000,00
3
Taşınır
3 Adet diğer KONVEYÖR TEZGAH(MEKANİK)
15.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER DEMAŞ MARKA TOZ EMME MAKİNESİ(2000 M3)
2.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KONVEYÖR TEZGAH 6 SİLİNDİR MEKANİK AŞIRI YIPRANMIŞ HALDE
350,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TEBA ISITICI
650,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ELBESİ ASKILIĞI(METAL)
100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÇÖP KOVASI
700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER SANDALYE(SİYAH)
680,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER RAF
800,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER FONEXTON 600 WATT MOTER
3.080,00
11
Taşınır
11 Adet DİĞER METAL TESTERE YUVARLAK MUHTELİF ÖLÇÜLERDE
6.000,00
12
Taşınır
12 Adet DİĞER KERESTE(12 PALET)
43.800,00
2920
Taşınır
2920 Adet DİĞER PVC ÇITA MUHTELİF RENKLİ( 2920 BOY)
279.950,00
2545
Taşınır
2545 Adet DİĞER PVC PROFİL MUHTELİF RENK(2545 BOY)
20.000,00
4
Taşınır
4 Adet DİĞER KAPI PENCERE AKSESUARI(4 PALET)
8.400,00
21
Taşınır
21 Adet DİĞER AKSU BIÇAK YUVARLIK DİŞLİ (GRİ TURUNCU RENKLİ)
14.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER HAVA SIKIŞTIRMA BASINÇ ALETİ VE HAVA SIKIŞTIRMA TANKI
3.600,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI
3.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TRANSPALET
6.000,00
50
Taşınır
50 Adet DİĞER BOŞ RANZA
10.400,00
13
Taşınır
13 Adet DİĞER AHŞAP PALET MUHTELİF ÖLÇÜLERDE(13 PALET)
10.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(1800-1200 MM) 1 PALET
11.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(2000-1200 MM) 1 PALET
11.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER QUADFORM ORTA KAYIT CAMLI PENCERE(2000-1200 MM) 1 PALET
16.200,00
18
Taşınır
18 Adet DİĞER CAM TAŞIMA ARABASI
134.400,00
96
Taşınır
96 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ) 1200-1400 MM-
80.000,00
64
Taşınır
64 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ )1200-2000 MM
17.600,00
16
Taşınır
16 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA(CAMSIZ) 1000-1200 MM
23.200,00
16
Taşınır
16 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC CAM ÇERÇEVE DOĞRAMA CAMSIZ 1200-1500 MM
9.900,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI (CAMSIZ)
8.250,00
5
Taşınır
5 Adet DİĞER DM MARKA PVC KAPI CAMSIZ KAHVERENGİ
1.650,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC KAPI CAMSIZ
1.600,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC ÇERÇEVE
29.700,00
18
Taşınır
18 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 800-2000 MM
16.200,00
12
Taşınır
12 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 1130-800 MM
5.100,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMSIZ 900-2000 MM
14.400,00
4
Taşınır
4 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 2100-1000 MM
25.600,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 1200-1000 MM
19.600,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMLI 600-1200 MM
17.600,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMLI 500-600 MM
56.000,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1200-1200 MM
23.800,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 1200-1200 MM
24.800,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER PORTEWİN MARKA PVC PENCERE CAMLI 1328-752 MM
33.600,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC KAPI CAMLI 2100-1600 MM
112.000,00
32
Taşınır
32 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 1400-1400 MM
8.400,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER METAL TAŞIMA TEZGAHI (DEMİR KAFES TEKERLİKLİ)
2.300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÇİFT KAFA MANUEL KESİM TEZGAHI
22.050,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE CAMLI 2100-700 MM
2.600,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE CAMSIZ 800-1400 MM
2.500,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI ÜZERİ BÖLMELİ
1.300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER METAL ÇALIŞMA TEZGAHI İKİ RAFLI
25.600,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER QUAD MARKA PVC KAPI CAMLI 2100-800 MM
41.600,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1128-952 MM
24.000,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER PVC PENCERE CAMLI 1200-800 MM
118.400,00
16
Taşınır
16 Adet DİĞER QUADFORM MARKA PVC PENCERE ÇİFT CAMLI 1200-1200 MM
2.640,00
66
Taşınır
66 Adet DİĞER WİDO MARKA PVC PENCERE KANAT CAMSIZ
18.000,00
18
Taşınır
18 Adet DİĞER AKPLAST MARKA PVC PENCERE CAMSIZ
60.000,00
10
Taşınır
10 Adet DİĞER XPS LEVHA MAVİ RENK-10 PALET
6.680,00
53
Taşınır
53 Adet DİĞER DEKORAFİT SANDİVİÇ PANEL 2100-120 MM
956.250,00
51
Taşınır
51 Adet DİĞER TİTANİUM DİOKSİDE RUTİLE 25 KĞ
1.450,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ZIMPARA MOTORU BENCH GRİNDER 17 MM
37.600,00
784
Taşınır
784 Adet DİĞER KAPI DOLGU PETEĞİ
10.920,00
14
Taşınır
14 Adet DİĞER KESİM ARABASI
3.080,00
2650
Taşınır
2650 Adet DİĞER VİDA(4,8*60 MM) (0,9*25MM)
3.600,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER KARTON KAPLAMA(6 TOP)
3.750,00
5
Taşınır
5 Adet DİĞER PVC CONTA(5 BAĞ)
27.500,00
5
Taşınır
5 Adet DİĞER PANEL KALIP(5 PALET)
48.000,00
100
Taşınır
100 Adet DİĞER MDF2,7 MM
12.100,00
1100
Taşınır
1100 Kilogram DİĞER TUTKAL
4.400,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER TUTKAL(AÇILMIŞ) 3 PALET
5.100,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER KORUYUCU FOLYO(6 BOBİN)
4.400,00
2200
Taşınır
2200 Kilogram DİĞER TOZ PVC
42.900,00
39
Taşınır
39 Adet DİĞER PVC KENAR BANDI
1.200,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER PVC KAPLAMA FOLYOSU(6 BOBİN)
4.800,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KANAT HAZIRLAMA TEZGAHI
4.000,00
1000
Taşınır
1000 Kilogram DİĞER IMPACT HAMMADDE
12.800,00
16
Taşınır
16 Adet DİĞER U METAL SAÇ PROFİL KISA EBAT MUHTELİF ÖLÇÜ- 16 PALET
1.600,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÇEMBER EL ARABASI
1.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER PVC KAPI PENCERE ÇITASI MUHTELİF ÖLÇÜ VE SAYIDA-1 PALET
52.000,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA PVC PENCERE KAPI- 2 PALET
63.000,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER U SAÇ - 7 BAĞ
3.600,00
200
Taşınır
200 Adet DİĞER STAMP(KESİLMİŞ)
3.200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KAROLAJ TELİ-1 PALET
27.200,00
34
Taşınır
34 Adet DİĞER PALET
1.250,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 6 RAFLI YARIM KAPAKLI EVRAK DOLABI
1.200,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER 2 RAFLI KISA EVRAK DOLABI
2.400,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ
3.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 2M*90 CM OFİS MASASI
1.280,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 60 CM *90 CM OFİS MASASI
200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER SEHPA
2.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 3 ÇEKMEÇELİ KESON
2.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ İKİ KAPALI DOLAP
1.300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ TEK KAPAKLI DOLAP
1.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 5 BÖLMELİ YARIM KAPAKLI DOLAP
3.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 2M*90 CM OFİS MASASI
2.400,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ
2.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER İKİ ÇEKMEÇELİ 50 CM 1 M MASA
3.200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 1 M*2M* MASA
3.500,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER TEKLİ OFİS KOLTUĞU
2.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER İKİLİ OFİS KOLTUĞU
2.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMECELİ KESON
1.200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TELEVİZYON ÜNİTESİ
1.450,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MUTFAK MASASI
2.200,00
4
Taşınır
4 Adet DİĞER MUTFAK SANDALYESİ
10.800,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER 1.5 M*2.40 M OFİS MASASI
2.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÇİFT KAPAKLI 5 RAFLI EVRAK DOLABI
200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER OFİS SEHPASI
400,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER OFİS SEHPASI
2.400,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER ÇİFT KAPAKLI 3 RAFLI KISA EVRAK DOLABI
1.200,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ
800,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÜÇ KAPAKLI DOSYA DOLABI
2.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÜÇ GÖZLÜ KESON
3.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER GRİ RENKLİ LAMİNA OFİS MASASI
8.400,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER ÜÇ RAFLI LAMİNA OFİS MASASI
1.200,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER GRİ RENKLİ OFİS SANDALYESİ
400,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER SEHPA
750,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KISA LAMİNA EVRAK DOLABI
5.200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 1.5 M*2M OFİS MASASI
400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ
1.700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER İKİ ÇEKMECELİ KESON
7.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÇELİK KASA
21.000,00
5
Taşınır
5 Adet DİĞER DÖRT RAFLI CAM TEŞHİR DOLABI
1.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER AHŞAP DİLSİZ UŞAK
200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER SEHPA
1.200,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER OFİS SANDALYESİ
4.600,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 90 CM *22 M MASA
200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER SEHPA
2.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER BİRLEŞİK DÖRT KAPAKLI BİR YARIM KAPAKLI BEŞ RAFLI EVRAK DOLABI
1.800,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMECELİ KONSOL
3.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 2 M*1 1 M OSB LEVHA MASA
800,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER SANDALYE
7.700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MAF KARŞILAMA KONSOLU- BANKOSU
1.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TEK KAPALI ELBİSE DOLABI
6.300,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER ÇİFT KAPALI ELBİSE DOLABI
2.300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 5 RAFLI İKİ KISA KAPALI EVRAK DOLABI
1.080,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 50 CM *70 CM MASA
1.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TEK KAPAKLI İKİ RAFLI KESON
4.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 2 M *90 CM MASA
2.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ÜÇ ÇEKMEÇELİ KESAN
2.300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 90 CM *120 CM MASA
2.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 90 CM *140 CM MASA
1.800,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER 2 KAPAKLI EŞYA DOLABI DİKEY- KAPAKLAR BEYAZ RENK 2 RAFLI
1.700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER OFİS MASASI ÜSTÜ KIRMIZI GRİ ALT KISMI SİYAH RENK
2.600,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER AHŞAP MASA KREM RENGİNDE
2.200,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER BEYAZ RENK DOLAP DİKEY 3 RAFLI
700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER OFİS KLASÖRLERİ MUHTELİF SAYIDA
2.600,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER 2 KAPAKLI RAFLI DOLAP
3.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER ALT KISMI 2 KAPAKLI 3 RAFLI ÜSTÜ KISIM KAPAKSIZ DOLAP
2.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER OFİS MALZEME DOLABI 2 KAPAKLI 3 ÇEKMECELİ
1.000,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER OFİS SANDALYE ALT KISMI METAL DÖNER SANDALYE
2.100,00
3
Taşınır
3 Adet DİĞER 1 ADET ÇİFTLİ AHŞAP KIRMIZI KUMAŞ DEFORME KOLTUK
700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER TEBA MARKA 3 AYAKLI ISITICI
15.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER XEROX MARKA YAZICI FOTOKOPİ MAKİNASI BEYAZ RENK
400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER VERTOAK LG MARKA BİLGİSAYAR KASASI
12.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER HP MARKA YEŞİL RENK LAPTOP
14.000,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER EXPER MARKA SİYAH RENK BLB 3 MODEL LAPTOP
100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER A4 TECH MAUSE SİYAH RENK
500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER A4 TECH SİYAH KLAVYE
450,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER DOSYA MARKA HESAP MAKİNASI
3.500,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER BRAUDT MARKA PARA SAYMA MAKİNASI
1.600,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER LG MARKA FLATRON 19 EN 33 S-B MODEL EKRAN
600,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER RED ROCK MARKA SİYAH RENK DVR
300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER GİGASET MARKA OFİS TELEFON
6.000,00
12
Taşınır
12 Adet DİĞER ACCADO MARKA KUTULU 30 LU PLASTİK APARAT- 12 PAKET
3.000,00
12
Taşınır
12 Adet DİĞER PVC APARAT SİLİKON-12 KUTU
900,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MUHTELİF ADETLERDE AEG MARKA UÇSUZ MAKTAP YUVARLAK TESTERE UCU DHT YAZILI TUTMA APARTI ...
300,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MUHTELİF ADET FİSON PLUS YAZILI YEŞİL ETİKETLİ YAY DENGELİĞİ
2.100,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER MDF 90*120 MASA
59.400,00
36
Taşınır
36 Adet DİĞER PVC KAPI ÇERÇEVE K RENGİ CAMSIZ
34.800,00
24
Taşınır
24 Adet DİĞER PVC KAPI KASA- PVC ÇERÇEVE (1200*100-1120*1200)
5.400,00
30
Taşınır
30 Adet DİĞER SANDİVÇ PANEL MAVİ XPS LEVHA
11.400,00
57
Taşınır
57 Adet DİĞER PVC BEYAZ WİDO YAZILI KAUFMAUN YAZILI
2.000,00
4
Taşınır
4 Adet DİĞER MUHTELİF SAYIDA 4 KÜÇÜK PALETTE KISA EBATLI U SAÇ METAL PROFİL- GRİ METAL- 4 PALET
27.000,00
1800
Taşınır
1800 Adet DİĞER PVC ÇITA MUHTELİF RENK (1800 BOY)
30.000,00
1250
Taşınır
1250 Adet DİĞER PVC PROFİL MUHTELİF RENK
174,00
6
Taşınır
6 Adet DİĞER METAL U SAÇ (6 BOY)
2.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER AKPLAST YAZILI PVC 4. RENGİ BAĞLI KAPI- PENCERE PROFİLİ-1 PALET
52.800,00
48
Taşınır
48 Adet DİĞER DOMİNO WİNDOOR YAZISI CAMSIZ ÇERÇEVE
14.500,00
10
Taşınır
10 Adet DİĞER KAUFMAUN YAZILI CAM ÇERÇEVE
700,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER KAUFMAUN YAZILI CAM ÇERÇEVE- KÜÇÜK EBAT
20.300,00
7
Taşınır
7 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI CAMLI PENCERE
23.200,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI CAMLI PENCERE
45.600,00
12
Taşınır
12 Adet DİĞER WİDO MARKA YAZILI ÇİFT CAMLI PENCERE
23.200,00
8
Taşınır
8 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA YAZILI 1200-1800 MM CAMLI PENCERE
10.400,00
4
Taşınır
4 Adet DİĞER KAUFMAUN MARKA YAZILI 1200-1600 MM CAMLI PENCERE
28.050,00
17
Taşınır
17 Adet DİĞER WİDO MARKA KAPI ÇERÇEVESİ BOŞ
26.400,00
16
Taşınır
16 Adet DİĞER WİDO MARKA KAPI ÇERÇEVESİ BOŞ
2.200,00
2
Taşınır
2 Adet DİĞER KAUFMAN PENCERE ÇERÇEVESİ
16.000,00
5
Taşınır
5 Adet DİĞER TEKERLEKLİ DEMİR KAFES RAF KAYAR RAF
2.400,00
1
Taşınır
1 Adet DİĞER AKPLAST YAZILI SİYAH RENKLİ PVC-4 RENGİ OLAN YAZISIZ KAPI PENCERE PROFİLİ-1 PALET
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:58
(İİK m.114/4)