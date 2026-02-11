T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ
2025/9522 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9522 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi, Boyacıoğlu mahallesi, 13762 ada, 1 parsel , yüzölçümü 11.289,93 m2 , niteliği 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 nolu bloklardan oluşan üçer katlı betonarme apartman ve arsası, B tipi B / 7 , Kat : 1 , B .B . No : 7 , Arsa Payı : 33 / 2000 , Mesken , borçlu adına Tam hissesi.
.İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli mevzi imar planında, ayrık nizam , Hmax = 9,50 , 0,25 / 0,75 , ayrık nizam 3 katlı mesken alanına isabet etmektedir. Ana bina Şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 9.960 mt.. Dairenin içi salon +3 oda + giriş holü + antre + mutfak + 2 adet banyo + kiler + teras dan ibarettir Bakımlı bina olup, bloğun yanında açık yüzme havuzu ve açık otoparkı mevcuttur.
Adresi : Boyacıoğlu Mahallesi, Yenişehir Konakları, 979. Cadde, 7. Blok, 14 G, No: 14, Kat : 1, D : 7 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 154,07 m2
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasındadır, tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.