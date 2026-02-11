T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9522 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi, Boyacıoğlu mahallesi, 13762 ada, 1 parsel , yüzölçümü 11.289,93 m2 , niteliği 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 nolu bloklardan oluşan üçer katlı betonarme apartman ve arsası, B tipi B / 7 , Kat : 1 , B .B . No : 7 , Arsa Payı : 33 / 2000 , Mesken , borçlu adına Tam hissesi.

.İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli mevzi imar planında, ayrık nizam , Hmax = 9,50 , 0,25 / 0,75 , ayrık nizam 3 katlı mesken alanına isabet etmektedir. Ana bina Şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 9.960 mt.. Dairenin içi salon +3 oda + giriş holü + antre + mutfak + 2 adet banyo + kiler + teras dan ibarettir Bakımlı bina olup, bloğun yanında açık yüzme havuzu ve açık otoparkı mevcuttur.

Adresi : Boyacıoğlu Mahallesi, Yenişehir Konakları, 979. Cadde, 7. Blok, 14 G, No: 14, Kat : 1, D : 7 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 154,07 m2

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasındadır, tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.