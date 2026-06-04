T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9726 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, Yaşamkent Mahalle, 3211 Ada No, 1 Parsel No, 1/44 Arsa Payı, 9.473,92 Yüz Ölçümü, F Blok, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Mesken Niteliğindeki Taşınmazın Borçluya Ait 1/1 Hissesi.

Adresi : Yaşamkent Mahallesi 1561 Cadde F1 Blok No: Bila Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 9.473,92 m2

Arsa Payı : 1/44

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalmakta olup ayrık nizam (A-3) 3 kat E:0,60 yapılaşma koşulu bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 12:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.