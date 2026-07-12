T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ
T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ
2026/185 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/185 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca mahallesi, 21170 ada , 6 parselin bodrum+3 kat +Çatı katlı binadır. III. sınıf B grubunda yapılmış olup, 7-8 yıllık bina olup, yıpranma oranı % 10 dur. Belediye-Tedaş- Esgaz hizmetlerinden yararlanmaktadır. sayılıdır. Asansörlü ve ortak kullanımlı kapalı otoparklıdır. Dairenin proje brüt alanı 170,70 ( 88,60+82,10) m , Net Alanı dairenin 128,05 m + balkonlar 15,90= 143,95 m dir. 2.Katta: Salon+ mutfak +antre+banyo+2 adet balkon +iç merdiven, Çatı Katında: iki oda+ banyo+ hol+ teras vardır. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyalıdır. Daireye giriş kapısı çelik, iç kapılar kaplama ahşap ve pencereler pvc doğramadır. Duvarlar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Salon+ odaların+ mutfağın+ holün taban kaplamaları laminant parke ve diğer ıslak zeminler ise seramik ile kaplıdır. Banyoda duvarlar komple fayans ile kaplıdır. Mutfakta alt-üst kaplama ahşap dolaplar +mermer tezgah +çelik evye+3 lü fırın seti +tezgah üstü fayans +kombi , Banyolarda duşakabin +klozet +dolaplı lavabo +duş bataryası mevcuttur. Kombi ile ısıtılmaktadır. Taşınmazın satış bedeli 4.800.000,00 TL ` dir.
Adresi : Çamlıca Mahallesi İbrahimpaşa Sokak Nazlı Apt. No:37 Kat:2 D:11 Tepebaşı Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 143,95 m2
Arsa Payı : 52/425
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar Durumu : 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre bitişik nizam üç kat ( B ? 3 ) konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:39
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.