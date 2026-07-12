T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/185 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca mahallesi, 21170 ada , 6 parselin bodrum+3 kat +Çatı katlı binadır. III. sınıf B grubunda yapılmış olup, 7-8 yıllık bina olup, yıpranma oranı % 10 dur. Belediye-Tedaş- Esgaz hizmetlerinden yararlanmaktadır. sayılıdır. Asansörlü ve ortak kullanımlı kapalı otoparklıdır. Dairenin proje brüt alanı 170,70 ( 88,60+82,10) m , Net Alanı dairenin 128,05 m + balkonlar 15,90= 143,95 m dir. 2.Katta: Salon+ mutfak +antre+banyo+2 adet balkon +iç merdiven, Çatı Katında: iki oda+ banyo+ hol+ teras vardır. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyalıdır. Daireye giriş kapısı çelik, iç kapılar kaplama ahşap ve pencereler pvc doğramadır. Duvarlar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Salon+ odaların+ mutfağın+ holün taban kaplamaları laminant parke ve diğer ıslak zeminler ise seramik ile kaplıdır. Banyoda duvarlar komple fayans ile kaplıdır. Mutfakta alt-üst kaplama ahşap dolaplar +mermer tezgah +çelik evye+3 lü fırın seti +tezgah üstü fayans +kombi , Banyolarda duşakabin +klozet +dolaplı lavabo +duş bataryası mevcuttur. Kombi ile ısıtılmaktadır. Taşınmazın satış bedeli 4.800.000,00 TL ` dir.

Adresi : Çamlıca Mahallesi İbrahimpaşa Sokak Nazlı Apt. No:37 Kat:2 D:11 Tepebaşı Eskişehir Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 143,95 m2

Arsa Payı : 52/425

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar Durumu : 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre bitişik nizam üç kat ( B ? 3 ) konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.