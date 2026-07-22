T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ

1) 1494-7826907 nolu Taksitli Krediden kaynaklanan 48.761,72 TL Asıl Alacak,4.229,36 TL İşlemiş

Faiz, 5,91 TL Faizin %5 Gider Vergisi=52.996,99 TL

*İhtarname tarihine kadar işlemiş akdi faiz ile ihtarname tarihinden itibaren yıllık %32.52 faiz oranı üzerinden işlemiş temerrüt faizi toplamıdır.

2) 4273********3013 (A) nolu Kredi Kartından kaynaklanan 14.016,99 TL Asıl Alacak,418,78 TL İşlemiş Faiz, 5,78 TL Faizin %5 Gider Vergisi 14.441 55 TL.

*İhtarname tarihine kadar işlemiş akdi faiz ile ihtarname tarihinden itibaren yıllık %33.0 faiz oranı üzerinden işlemiş temerrüt faizi toplamıdır.

3) 1494-6683008 nolu Tek Hesaptan kaynaklanan 3.436,48 TL Asıl Alacak,331,49 TL İşlemiş Faiz=3.767,97 TL

*İhtarname tarihine kadar işlemiş akdi faiz ile ihtarname tarihinden itibaren yıllık %27 faiz oranı üzerinden işlemiş temerrüt faizi toplamıdır.

Toplam 71.206,511TL Banka alacağının asıl alacak kısmına, takip tarihinden itibaren yukarıda belirtilen oranlarda işleyecek (T.B.K.m.100'deki haklarımız saklı kalmak kaydıyla) temerrül faizi, faizin 945 gider vergisi icra harç ve masrafları, avukatlık ücretleri ile birlikte tahsili talebidir.

Ek kart borçlusu, kendisine ait ek kart harcamalarından ve ferilerinden sorumludur.

HARCA ESAS DEĞER: 71.206,51 TL

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 17/06/2026