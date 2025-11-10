T.C. ESPİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Yeşilpınar Köyü 102 ada 5 parsel, 185 ada 4 ve 6 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığının giderilmesi (İİK 121.md) davasının yapılan yargılamasında;

Davalının bilinen/bildirilen adresine, mernis adresine çıkarılan tebligatlar iade edildiğinden ve adres araştırmasında adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya cevap verme süresi, tebliğden itibaren iki hafta olup aynı süre içerisinde tüm delilleri HMK 318 uyarınca bildirmek zorunda olunduğu, Ön inceleme duruşma günü olan;15/01/2026 günü saat: 10:00'daki duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşmada sulh ve arabuluculuğa teşvik edileceği, ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçileceği, tahkikattan sonra HMK 321 uyarınca karar verileceği hususu, dava dilekçesi, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.