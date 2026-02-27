T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Saide EROL'un halası, Derviş ve Esma'dan olma, Kızılkeçili doğumlu, 17596504300 T.C. Kimlik nolu Mevlüde Turan'ın yapılan araştırma neticesinde herhangi ölüm kaydına ulaşılamadığı, şahıstan uzun zamandan beri haber alınmadığı, mezar yerinin de bilinmediği, bu nedenle Mevlüde Turan'ın gaipliğine karar verilmesini talep etmiştir. Mevlüde Erol'un gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu 2. KEZ ilanen tebliğ olunur.10.02.2026