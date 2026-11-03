T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: PINAR ÖZYİĞİT Levent Mah Sümbül Sk No:51 / 1 Beşiktaş İstanbul Beşiktaş/ İSTANBUL

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz tarafından dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:19/01/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.