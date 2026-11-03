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T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

04-11-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO: 2025/447 Esas

DAVALILAR: PINAR ÖZYİĞİT Levent Mah Sümbül Sk No:51 / 1 Beşiktaş İstanbul Beşiktaş/ İSTANBUL

 

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkememiz tarafından dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Duruşma Günü:19/01/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02584199