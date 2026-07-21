T.C. FERİZLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : SAMET TUNCA, Adnan ve Hatice oğlu, 10/06/1991 SAKARYA doğumlu, SAKARYA, FERİZLİ, İnönü mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:357*****96

SUÇ : Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 07/09/2022 -

SUÇ YERİ : SAKARYA/FERİZLİ

KARAR TARİHİ : 12/09/2025

KARAR YAZIM TARİHİ : 26/09/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine karar verilmiş olup mahkememiz gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen sanık Samet TUNCA'ya tebliğ edilememiştir.

Sanık Samet TUNCA hakkında hakaret suçundan düşme kararı verilmiş olup tehdit suçu yönünden TCK 106/1-2 cümle, TCK 43/2, TCK62/1, TCK 53 maddesi uygulanarak sonuç ceza 13 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık hakkında CMK 231 (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması), TCK 51 (Erteleme) ve TCK 50 (Seçenek Yaptırımlara Çevirme) maddenin uygulanmasına yer olmadığına, hüküm verilinceye kadar 290,00 TL yargılama giderine hükmedilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28., 29.,maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden 7201 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ edildikten sonra iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemece ya da ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanın tutanağa geçirilmesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olduğu İLAN OLUNUR.