T.C. FERİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : BURHAN KISA

DAVALILAR :1- FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- MALİYE HAZİNESİ

3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Abdürrezak mahallesi 105 Ada 478 parselde kayıtlı taşınmazın TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2026/398 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.