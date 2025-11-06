T.C. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACILAR: FİKRİYE UYGUR, FİKRET FORTACI, FEYZİ TAŞYAR, SELMA TAŞYAR, DİLEK TAŞYAR, İBRAHİM MALİK TAŞYAR, MELİKE ÖDEV, FERİHAN TAŞYAR, BELGİN AYIKÖZ , TÜLAY TAŞYAR, MERTADAM, AYŞE TAŞYAR, TÜLİN TAŞYAR, NESRİN EFE, SEZGİN TAŞYAR

DAVALI: SAKARYA DEFTERDARLIĞI

Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının; dava konusu Sakarya ili Ferizli ilçesi Koyunağılı Mahallesi 825 Ada 45 Parselde kayıtlı taşınmazın TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2025/120 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.