T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, RAMAZAN FEVZİ ÇAVDAR ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

Muğla İli Fethiye İlçesi Esenköy Mahallesi 183 ada 14 parsel sayılı taşınmazın hemen yanında bulunan ve tapuda yol olarak tespit dışı bırakılan alan ve 20 yıldan fazla süredir davacı ve ailesinin tasarrufunda bulunan kısmın yol niteliğinin iptali ile müvekkile ait Muğla İli, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 183 Ada 14 Parsel sayılı taşınmaza eklenmesine ve ilgili tapu kaydının bu şekilde kaydı ile tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/37 esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları (M.K. Nun 713/4 maddesi gereğince) İLANEN tebliğ olunur .