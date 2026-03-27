T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , GÜLLÜ SÖĞÜT, SELMA GÖKÇE, SEVDA ÖZEREN ile Davalı , FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle; Davacı Vekilinin Fethiye 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/171 esas sayılı birleşen dosyanın dilekçesinde Özetle; Muğla İli Fethiye İlçesi Kargı Mahallesi 8 ada 39 ve 40 nolu parsellere komşu olan ve tescil harici bırakılan Fen Bilirkişileri 08/06/2023 tarihli Fen Bilirkişileri Yeliz Gürel ve Mustafa Can Okçunun raporu ile taşınmazın yeni parsel numarasın verilmek suretiyle Fethiye 7.Noterliği'nin 14.02.2023 tarih ve 2416 yevmiye nolu mirasçılık belgesindeki miras hissesi oranında adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/328 esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.