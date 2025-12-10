T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , ADNAN USLU, EMİNE AKBABA, HANİFE SUNGUR, HASAN USLU, HATİCE OLÇAK, HEDİYE USLU, ZEKERİYA USLU ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle: Muğla ili, Fethiye ilçesi, Faralya Mahallesi, 113 ada 55 parsel - 113 ada 58 parsel - 108 ada 5 parsel - 113 ada 79 parsel - 107 ada 33 parsel numaralı taşınmazların tapu kaydının iptalini, müvekkil davacılar adına tesciline karar verilmesini talep etmekle;

Yukarıda belirtilen dava konusu Muğla ili, Fethiye ilçesi, Faralya Mahallesi, 113 ada 55 parsel - 113 ada 58 parsel - 108 ada 5 parsel - 113 ada 79 parsel - 107 ada 33 parsel sayılı taşınmazın tapulama harici alanın ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/329 Esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.