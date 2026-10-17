T.C. FETHİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.06.2026 tarihli ilamı ile TCK 158/1-f-son maddesi gereğince Bilişim Sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan Hafız ve Emine oğlu 20.07.1978 doğumlu, ZİYA KALKAN hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 25.800,00 TL Adli Para Cezasına hükmedilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.