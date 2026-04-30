T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2026 tarihli ilamı ile dolandırıcılık suçundan TCK'nın 157/1 maddesi gereğince neticeten 10 ay hapis, 280 TL adli para cezası, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan TCK'nın 136/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan Ali ve Ümüs oğlu, 13/10/1977 doğumlu, Ali Rıza Yenidoğan tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.04.2026