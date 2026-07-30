T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAHİLİ DAVALI: ALİ URSAVAŞ- 22570260004

Davacı Sevgi Güllü tarafından davalı Zeki Ursavaş mirasçıları Hamide Ursavaş, Osman Ursavaş ile İsmail Bayatlı aleyhinde açılan Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil davasında, Zeki Ursavaş mirasçısı olarak yer alan dahili davalı Ali Ursavaş'ın adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Bilirkişi raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda özetle; 1- Antalya İli Finike İlçesi Sahilkent İncirağacı 449 ada 4 parselde A-B-C blok olmak üzere 3 blok inşaatın mevcut olduğu, A bloğun 9690, B bloğun 9637, C bloğun *61 oranında tamamlandığı, parsele düzenlenen Yapı ruhsatının süresinin dolduğu ve ruhsatın hükümsüz olduğu, 2- Parselde kat irtifakının kurulmadığı, dolayısıyla A-B-C bloklarda yer alan bağımsız bölümlerin arsa payları belli olmadığından, bağımsız bölüm rayiç değerlerinin hesaplanamadığı, 3- Önceki bilirkişi raporunda dava tarihi itibariyle arza takdir edilen 1200 TL/m2 bedele katılmadığımız, dava konusu taşınmazın denize yakın ve yola 1.parsel konumunda olduğundan, arza takdir edilen değerin 2000 TL/m2 olacağı kanaatine varıldığı, 4- Dava tarihi itibariyle tamamlanması halinde toplam değerin (arztyapı) 12.025.940,00 TL, B Blok 7. Kat 13 nolu mesken değerinin 250.224,48 TL, B Blok 8. Kat 15 nolu mesken değerinin 250.224,48 TL olabileceği" kanaatiyle rapor sunmuş olup;

-Sunulan rapora karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 281. maddesi gereğince İKİ hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.