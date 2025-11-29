T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan, Müteveffa Nazif BULUTTİMUR( 17137441064 TC Kimlik Numaralı, Antalya ili, Finike ilçesi, Alacadağ mah/köy, Cilt:7, Aile sıra no:5 BSN:63'de nüfusa kayıtlı, ALİ ve FİSUN oğlu/kızı, 05/06/1991 dogumlu)'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Müteveffa Nazif BULUTTİMUR'dan ile kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunun 621.maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.