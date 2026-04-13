T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan MüteveffaRamazan Teke( Antalya ili Finike ilçesi Yeşilyurt Mah/KöyCilt No :21 Hane No:225BSN:3 sırada nüfusa kayıtlı,01/03/1939 doğumlu, 06/03/2020 ölüm tarihi)'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Müteveffa Ramazan Teke ile kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerinne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.