T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Gaziantep 11. Asliye Ceza Mahkemesince, VEYSE ve EMİNE, kızı 10/04/1974 Afşin doğumlu, müşteki EDİBE YILMAZ, mahkememizde görülmüş olan Basit Yaralama suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 30/04/2025

tarihli ve 2023/811 Esas 2025/463 Karar sayılı kararında şikayeti devam ettiğinden sebeple müşteki sıfatı ile bulunmaktadır

Gerekçeli kararımız müşteki EDİBE YILMAZ'ın adresi belli olmadığından şahsa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 2 HAFTA sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.

MÜŞTEKİ: EDİBE YILMAZ - T.C. No: 20567516776

Veysel ve Emine kızı,10/04/1974 AFŞİN doğumlu,

Eyüpoğlu Mahallesi İnönü Caddesi Şahinbey/GAZİANTEP adresinde oturur.