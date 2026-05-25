T.C. GAZİANTEP 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR: 1- ABDULKADİR SELİM - 99089399242

Sinan Paşa Mevkii Tilhabeş Sk No:14-1 Yavuzlu/Merkez/Kilis

2- HASAN SELİM - 99299392316

Sinan Paşa Mevkii Tilhabeş Sk No:14-1 Yavuzlu/Merkez/Kilis

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/06/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde iki hafta içerisinde HMK 'nın 129. maddesindeki hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde Davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza İhtar Olunur. (HMK 122/1 , 128, 129) Dava Dilekçesi - Tensip ve Ön İnceleme Tensip Tutanağı ile 11/03/2026 Tarihli Duruşma Tutanağı Yerine Geçerli Olmak Üzere,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.