T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: AHMET TAŞKIRAN (45955198488)

Davacı Hasret Karakuş tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, mernis adresiniz bulunmadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmadığı ve yurtiçi ve yurtdışı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tarafınıza, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, yazılı usule göre düzenlenmiş dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 122 ve 127.,128,129,131 maddeleri gereğince; tensip tutanağının 4 nolu ara kararında belirtildiği şekilde savunmalarınızı, delillerinizi, bunlara dayanak hukuki sebeplerinizi ve ilk itirazlarınızı içeren cevap dilekçenizi İKİ HAFTALIK SÜRE İÇERİSİNDE ibraz etmeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları ile dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.