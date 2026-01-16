T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince 20/10/2025 tarih ve 2024/512 Esas 2025/354 Karar sayılı ilamı ile Muhammed ve Ayşe oğlu, 01/01/2004 HALEP doğumlu Sanık İbrahim AHMED hakkında katılan Büşra Hüseyin'e karşı her ne kadar Nitelikli Yağma suçundan TCK 149/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanık savunması, katılan beyanları ve tüm dosya kapsamından, sanığın yargılamadaki eyleminin TCK 86/2-son maddesi kapsamında Basit Yaralama suçu oluşturduğu anlaşılmakla, TCK 86/2-son maddesi gereğince, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 md uyarınca sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, kararı verildiği, Gerekçeli karar, Katılan vekilinin istinaf talebi Suriye uyruklu Sanık İbrahim AHMED'in adresi belli olmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.