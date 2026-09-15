T.C. GAZİANTEP 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI : OLESYA GUBRIY Muhacir Osman Mah. 117013 Nolu Sok. No:4/1 Şahinbey/ GAZİANTEP

1- Dilekçeler aşaması tamamlanmakla birlikte dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri yönünden bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından HMK 320. maddesi gereğince yatırılan avans kullanılarak tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine,

2- H.M.K.'nın 137. Madde hükmü gereği ön inceleme aşamasına geçilerek, bu hususta gün verilmesine,

3-Sulh için gerekli hazırlığın duruşma gününe kadar yapılmasına,

4-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın HMK 139 maddesi gereği yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine,

5-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgelerin (ve dayanılmış ise tanık listesinin) mahkememize ibraz edilmesi veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi için açıklama yapılması için tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde dayanılan fakat ibraz edilmeyen bu delilere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususunun ihtarına,

6-HMK 147. Madde gereğince taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarı ile bu ihtarı içeren davetiye tebliğine,

7- İş bu tensip zaptının ve dava dilekçesinin taraflara tebliğine,