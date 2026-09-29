T.C. GAZİANTEP 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/160 Esas davacılar Türkan Kılınç, Yıldız Doğan tarafından davalı Mehmet Gülli Kılınç-297*****010- aleyhine açılan, Halfeti Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/24 esas, 2025/18 karar sayılı dosyasındaki muris Huri Kılınç adına düzenlenen Mirasçılık Belgesinin İptali davasında yapılan yargılamasında;adresinize tebligat yapılamadığından ön inceleme ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK139.Mad. gereğince belirlenen DURUŞMA 04/11/2026 GÜNÜ SAAT: 11:50'TE gelmediğiniz takdirde ön inceleme duruşmasına yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki hafta kesin sürede dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri Mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bunların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtarı ile Ön İnceleme ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.