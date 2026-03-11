T.C. GAZİANTEP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) (dava konusu taşınmaz; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Nuripazarbaşı mahallesi, 102 Pafta, 2414 ada, 91 parsel) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kimlik ve adres bilgilerine ulaşılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Yargıtay İlamı ve Tensip Zaptı (Bozma) ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 30/04/2026 günü saat 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Yargıtay İlamı ve Tensip Zaptı (Bozma) ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.