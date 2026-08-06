T.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 21/01/2027-10:00

DAHİLİ DAVALILAR :İRFAN ERDOĞAN (TC: 49.......98),NESRİN KAV (TC:31.......02) ve NİLGÜN KAV (TC:31.......30)

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; davacılar vekilinin müvekkillerininde hissedarı olduğu dava konusu Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Mücahitler Mahallesi, 6325 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdaki paydaşlığın satış suretiyle giderilmesini talep ettiği ancak dava ve tensip zaptı dilekçelerinin dahili davalılara tebliğ edilemediğinden ve ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tarafınıza mahkememizce Ortaklığın Giderilmesi davası açılmış olup, dava ve tensip zaptına karşı bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde cevap dilekçesini mahkememize vermeniz, ilk itirazlarınızı varsa delillerinizi açıkça bildirmeniz, karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı, kesin süre içinde sunulmayan delillerinizden HMK 140/5 md gereğince vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.