T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce 03/06/2026 tarihinde ön inceleme duruşması icra edilmiş ve tahkikat duruşma günü 09/07/2026 günü saat 13:30 olarak belirlenmiş olmakla;

1-Ön inceleme aşaması tamamlandığından HMK'nın 147. Maddesi uyarınca belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde adınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.