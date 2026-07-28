T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: FERİT AKPOLAT Mersin İli Yenişehir İlçesi Kocavilayet Mah. 29101 Sk. Kapı No:3 Yenişehir / Mersin

Davacı eşiniz Nalan SÜREN AKPOLAT tarafından 17/02/2026 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin üzerine yüklediği maddi-manevi sorumlulukları yerine getirmeme iddialarına dayalı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma talepli dava açılmış ve ön inceleme duruşma günü 23/09/2026 günü saat 14:20 olarak belirlenmiş olmakla;

1-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.