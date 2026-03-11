T.C. GAZİANTEP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/99

Davacı :İNCİ KÖNEZ

Davalı : MALİYE HAZİNESİ

Davalı : GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Davalı : ŞEHİTKAMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davalı : YALANGOZ KÖY MUHTARLIĞI

Dahili Davalı : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı , İnci Könez ile Davalılar , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Yalangoz köyü, ada: 102 de bulunan krokide parsel (A) olarak gösterilen ve 08/09/1992 yılında yapılan kadastro sırasında tesbit dışı bırakılan ; Doğusu: Erdal Könez' e ait 63 parsel, batısında Hacı Könez' in zilliyetliğinde bulunan gayrimenkul, güneyince Hacı Könez' in zilliyetliğinde bulunan gayrimenkul, kuzeyi ise kadastro harici olan taşınmaz krokisinde A harfi ile gösterilen 12.000 M2 lik alan ile ilgili açılan tesçil davasında davacı ;kocasından kalan yer olduğunu o tarihten bu yana tasarrufunda olduğunu en az 25 yıldan beri davasız ve aralıksız olarak zilliyet olarak kullandığını kendi adına ekip biçtiğini malik sıfatıyla zilliyet olduğunu iddia ederek dava açmıştır. İNCİ KÖNEZ isimli şahsın tasarrufundan olan ve tapusuz olan yerin adına M.K.'nın 713/4 maddesi gereğince tapuya tescil edinmesini istemektedir.

Söz konusu gayrimenkul üzerinde başkaca bir şahsın hak ve alakası olduğu takdirde ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2025/99 Esas 28/04/2026 oturum tarihli dava dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde zilliyeti adına tesçiline karar verileceği ilan olunur.