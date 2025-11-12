T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliği istenen 48370034492 T.C kimlik numaralı LÜTFÜ ÖZKILIÇ 1999 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı , bu güne sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde LÜTFÜ ÖZKILIÇ'ın bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.