T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

25-02-2026 00.00

 13.02.2026

Sayı : 2025/679 Esas  

İLAN

Gaipliğe karar verilmesi istenilen  Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Yalnızhane Mah/Köy,  Cilt No:128, Hane No:15'de nüfusa kayıtlı olan, Muzaffer ve Resafe İngebug'dan olma, 28/02/1957 doğumlu,  12044232996 T.C kimlik numaralı Kamil Mehmet Ertanı bilen, tanıyan ve nerede olduğunu bilen kişilerin 6 aylık süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri ve adresini bildirmeleri gerektiği,  aksi takdirde Kamil Mehmet Ertan'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02407890