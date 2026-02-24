T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliğe karar verilmesi istenilen Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Yalnızhane Mah/Köy, Cilt No:128, Hane No:15'de nüfusa kayıtlı olan, Muzaffer ve Resafe İngebug'dan olma, 28/02/1957 doğumlu, 12044232996 T.C kimlik numaralı Kamil Mehmet Ertanı bilen, tanıyan ve nerede olduğunu bilen kişilerin 6 aylık süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri ve adresini bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Kamil Mehmet Ertan'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.