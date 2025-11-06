T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tarafınıza mahkememizce "Ortaklığın Giderilmesi" davası açılmış olup, dava dilekçesine karşı bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesini mahkememize vermeniz, ilk itirazlarınızı,varsa delillerinizi açıkça bildirmeniz,karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız;kesin süre dışında verilen dilekçelerinizin savunma olarak dikkate alınmayacağı,kesin süre içinde sunulmayan delillerinizden HMK 140/5md gereğince vazgeçmiş sayılacağınız,duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

DAHİLİ DAVALI:

BESEY ÖZDEMİR - 14819708200

KAHRAMANMARAŞ ili, ELBİSTAN ilçesi, SEVDİLLİ mah/köy, 90 Cilt, 78 Aile sıra no, 36 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve HATİCE oğlu/kızı, 05/09/1969 dogumlu,

Duruşma günü: 24/12/2025

Duruşma saati: 09:27